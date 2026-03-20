У Польщі з'явиться власний "Шахед": що відомо про майбутній дрон-камікадзе
Польща завершує розробку власного дрона-камікадзе, який стане аналогом іранських ударних безпілотників типу "Шахед".
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш у коментарі Польському радіо.
Польський міністр зазначив, що цей проєкт - одне з перших завдань Центру автономних систем у Варшаві, який об’єднає військових, науковців і оборонну промисловість для прискорення впровадження новітніх технологій.
Водночас Польща нарощує фінансування: якщо у 2023 році на дрони виділяли близько 100 млн злотих (25 млн доларів), то цього року планують спрямувати до 25 млрд. злотих (6,25 млрд доларів).
Кошти підуть не тільки на дрони-камікадзе, а й на автономні системи та засоби боротьби з ними - зокрема на створення антидронового щита на східному кордоні.
Йдеться про програму PLargonia, яку було представлено минулого року. Дрон має дельтоподібну конструкцію та кілька модифікацій - як навчальних, так і бойових.
Технічні характеристики апарата:
- розмах крила - 2,2 метра,
- довжина - 2,6 метра,
- максимальна злітна маса - до 85 кг.
Безпілотник здатен нести бойове навантаження до 20 кг, розвивати швидкість до 185 км/год і долати відстань до 900 км.
