Японія хоче отримати українські дрони: у Токіо розглядають угоду про придбання

Японія розглядає можливість закупівлі ударних безпілотників українського виробництва для власних Сил самооборони. Головною причиною є успішне використання цієї техніки у реальних бойових умовах проти російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на японські Kyodo News та 47news .

Уряд Японії вивчає можливість інтеграції українських БПЛА до свого оборонного арсеналу. Україна значно вдосконалила технології виробництва безпілотних літальних апаратів, надаючи пріоритет досвіду, здобутому на полі бою.

Остаточне рішення Токіо ухвалить після порівняння характеристик українських дронів із аналогами з інших країн. Зокрема, розглядаються варіанти з Ізраїлю, проте через політичну ситуацію навколо сектору Газа японська влада схиляється до підтримки саме українських розробок.

Переваги українських розробок

Представники Міністерства оборони Японії наголошують, що українські дрони мають високу стійкість до засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) та велику дальність польоту.

"Україна швидко вдосконалюється на основі результатів реальних бойових розгортань, що забезпечує високі технічні характеристики", — зазначили у відомстві. Окрім прямої закупівлі, Японія сподівається отримати технології для подальшого власного виробництва безпілотників.