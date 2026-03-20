ua en ru
Пт, 20 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В Польше появится собственный "Шахед": что известно о будущем дроне-камикадзе

13:22 20.03.2026 Пт
2 мин
Варшава направит на разработку более 6 млрд долларов из бюджета
aimg Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: польскую программу по разработке дрона представили в 2025 году (defence24.pl)

Польша завершает разработку собственного дрона-камикадзе, который станет аналогом иранских ударных беспилотников типа "Шахед".

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал министр обороны Владислав Косиняк-Камыш в комментарии Польскому радио.

Читайте также: Инструкторы ВСУ были шокированы тем, как военные США сбивают "Шахеды", - The Times

Польский министр отметил, что этот проект - одна из первых задач Центра автономных систем в Варшаве, который объединит военных, ученых и оборонную промышленность для ускорения внедрения новейших технологий.

В то же время Польша наращивает финансирование: если в 2023 году на дроны выделяли около 100 млн злотых (25 млн долларов), то в этом году планируют направить до 25 млрд. злотых (6,25 млрд долларов).

Средства пойдут не только на дроны-камикадзе, но и на автономные системы и средства борьбы с ними - в частности на создание антидронового щита на восточной границе.

Речь идет о программе PLargonia, которая была представлена в прошлом году. Дрон имеет дельтовидную конструкцию и несколько модификаций - как учебных, так и боевых.

Технические характеристики аппарата:

  • размах крыла - 2,2 метра,
  • длина - 2,6 метра,
  • максимальная взлетная масса - до 85 кг.

Беспилотник способен нести боевую нагрузку до 20 кг, развивать скорость до 185 км/ч и преодолевать расстояние до 900 км.

Напомним, украинско-британская компания UForce разработала новый дрон-камикадзе под названием "Буча". Он имеет боевую часть весом 5,5 килограмма и рассчитан на дальность полета до 200 километров.

Отметим, Япония изучает возможность приобретения ударных беспилотников украинского производства для оснащения собственных Сил самообороны. Интерес к этой технике связан с ее эффективным применением в реальных боевых условиях во время отражения российской агрессии.

РБК-Украина также писало, что украинский ударный FPV-дрон F10, разработанный компанией F-Drones, вышел в финал первого этапа программы Drone Dominance, которую реализует Пентагон.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Польша Дрони
Новости
Умер патриарх Филарет: каким был его путь от семинариста до Героя Украины
Умер патриарх Филарет: каким был его путь от семинариста до Героя Украины
Аналитика
