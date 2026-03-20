В Польше появится собственный "Шахед": что известно о будущем дроне-камикадзе
Польша завершает разработку собственного дрона-камикадзе, который станет аналогом иранских ударных беспилотников типа "Шахед".
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал министр обороны Владислав Косиняк-Камыш в комментарии Польскому радио.
Польский министр отметил, что этот проект - одна из первых задач Центра автономных систем в Варшаве, который объединит военных, ученых и оборонную промышленность для ускорения внедрения новейших технологий.
В то же время Польша наращивает финансирование: если в 2023 году на дроны выделяли около 100 млн злотых (25 млн долларов), то в этом году планируют направить до 25 млрд. злотых (6,25 млрд долларов).
Средства пойдут не только на дроны-камикадзе, но и на автономные системы и средства борьбы с ними - в частности на создание антидронового щита на восточной границе.
Речь идет о программе PLargonia, которая была представлена в прошлом году. Дрон имеет дельтовидную конструкцию и несколько модификаций - как учебных, так и боевых.
Технические характеристики аппарата:
- размах крыла - 2,2 метра,
- длина - 2,6 метра,
- максимальная взлетная масса - до 85 кг.
Беспилотник способен нести боевую нагрузку до 20 кг, развивать скорость до 185 км/ч и преодолевать расстояние до 900 км.
Напомним, украинско-британская компания UForce разработала новый дрон-камикадзе под названием "Буча". Он имеет боевую часть весом 5,5 килограмма и рассчитан на дальность полета до 200 километров.
Отметим, Япония изучает возможность приобретения ударных беспилотников украинского производства для оснащения собственных Сил самообороны. Интерес к этой технике связан с ее эффективным применением в реальных боевых условиях во время отражения российской агрессии.
РБК-Украина также писало, что украинский ударный FPV-дрон F10, разработанный компанией F-Drones, вышел в финал первого этапа программы Drone Dominance, которую реализует Пентагон.