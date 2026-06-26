У Польщі вимагають блокувати вступ України в ЄС

"Польща повинна почати блокувати чергові раунди переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу", - вимагає Качинський.

За його словами, цей заклик не має юридичної сили. Річ у тім, що він висловлює власну думку, а не позицію "ПіС".

Оскільки жодних рішень з боку партійних органів не було - на Україну ці гучні заяви не вплинуть, зазначає FT.

Качинський також запевнив, що продовжить підтримувати Україну у війні з Росією та всіляко сприятиме її перемозі. Він додав, що такий підхід відповідає стратегічним інтересам Польщі.

"Але Україна має знати: якщо вона хоче вступити до Європи, а ЄС є європейською організацією, то вона має бути нормальною європейською державою і не може мати на своїх прапорах геноцидників, причому геноцидників надзвичайно жорстоких", - заявив польський політик.

Качинський також додав, що Варшава не забуває і про репарації з боку Німеччини.