В Польше требуют блокировать вступление Украины в ЕС

"Польша должна начать блокировать очередные раунды переговоров по вступлению Украины в Европейский Союз", - требует Качиньский.

По его словам, этот призыв не имеет юридической силы. Дело в том, что он выражает свое мнение, а не позицию "ПиС".

Поскольку никаких решений со стороны партийных органов не было - на Украину эти громкие заявления не повлияют, отмечает FT.

Качиньский также заверил, что продолжит поддерживать Украину в войне с Россией и будет всячески содействовать ее победе.

Он добавил, что такой подход отвечает стратегическим интересам Польши.

"Но Украина должна знать: если она хочет вступить в Европу, а ЕС является европейской организацией, то она должна быть нормальным европейским государством и не может иметь на своих флагах геноцидщиков, причем геноцидщиков очень жестоких", - заявил польский политик.

Качиньский также добавил, что Варшава не забывает и о репарациях со стороны Германии.