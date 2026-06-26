У Польщі вимагають блокувати вступ України в ЄС
Лідер польської партії "Право і справедливість" ("ПіС") Ярослав Качинський закликає Варшаву заблокувати нові раунди переговорів у процесі вступу України в Євросоюз.
Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Financial Times.
"Польща повинна почати блокувати чергові раунди переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу", - вимагає Качинський.
За його словами, цей заклик не має юридичної сили. Річ у тім, що він висловлює власну думку, а не позицію "ПіС".
Оскільки жодних рішень з боку партійних органів не було - на Україну ці гучні заяви не вплинуть, зазначає FT.
Качинський також запевнив, що продовжить підтримувати Україну у війні з Росією та всіляко сприятиме її перемозі. Він додав, що такий підхід відповідає стратегічним інтересам Польщі.
"Але Україна має знати: якщо вона хоче вступити до Європи, а ЄС є європейською організацією, то вона має бути нормальною європейською державою і не може мати на своїх прапорах геноцидників, причому геноцидників надзвичайно жорстоких", - заявив польський політик.
Качинський також додав, що Варшава не забуває і про репарації з боку Німеччини.
Конфлікт між Україною та Польщею
Нагадаємо, загострення відносин між Києвом та Варшавою почалося після того, як президент Володимир Зеленський присвоїв одному з підрозділів ЗСУ почесне найменування на честь Героїв УПА.
Згодом президент Польщі Кароль Навроцький позбавив лідера України найвищої державної нагороди Польщі - ордена Білого Орла.
На цьому тлі Володимир Зеленський повернув нагороду до Варшави через "Нову пошту". Варшаву цей крок обурив, вона сприйняла його як ще одну образу.
Також президент України не відвідав Конференцію з відновлення України у Гданську. Замість нього туди вирушила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
Глава уряду Польщі Дональд Туск вважає рішення українського президента "жестом деескалації напруги".