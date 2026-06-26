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В Польше требуют блокировать вступление Украины в ЕС

14:26 26.06.2026 Пт
2 мин
Повлияют ли эти призывы на евроинтеграцию Киева?
aimg Юлия Капитонова
В Польше требуют блокировать вступление Украины в ЕС Фото: Ярослав Качиньский, польский политик (Getty Images)
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Лидер польской партии "Право и справедливость" ("ПиС") Ярослав Качиньский призывает Варшаву заблокировать новые раунды переговоров в процессе вступления Украины в Евросоюз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

"Польша должна начать блокировать очередные раунды переговоров по вступлению Украины в Европейский Союз", - требует Качиньский.

По его словам, этот призыв не имеет юридической силы. Дело в том, что он выражает свое мнение, а не позицию "ПиС".

Поскольку никаких решений со стороны партийных органов не было - на Украину эти громкие заявления не повлияют, отмечает FT.

Качиньский также заверил, что продолжит поддерживать Украину в войне с Россией и будет всячески содействовать ее победе.

Он добавил, что такой подход отвечает стратегическим интересам Польши.

"Но Украина должна знать: если она хочет вступить в Европу, а ЕС является европейской организацией, то она должна быть нормальным европейским государством и не может иметь на своих флагах геноцидщиков, причем геноцидщиков очень жестоких", - заявил польский политик.

Качиньский также добавил, что Варшава не забывает и о репарациях со стороны Германии.

Конфликт между Украиной и Польшей

Напомним, обострение отношений между Киевом и Варшавой началось после того, как президент Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ почетное наименование в честь Героев УПА.

Впоследствии президент Польши Кароль Навроцкий лишил лидера Украины высшей государственной награды Польши - ордена Белого Орла.

На этом фоне Владимир Зеленский вернул награду в Варшаву с помощью "Новой почты". Варшаву этот шаг возмутил, она восприняла его как еще одно оскорбление.

Также президент Украины не посетил Конференцию по восстановлению Украины в Гданьске. Вместо него туда отправилась премьер-министр Юлия Свириденко.

Глава правительства Польши Дональд Туск считает решение украинского президента "жестом деэскалации напряжения".

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