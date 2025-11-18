ua en ru
Вт, 18 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

У Польщі відновили рух поїздів після диверсії на залізниці

Польща, Вівторок 18 листопада 2025 12:19
UA EN RU
У Польщі відновили рух поїздів після диверсії на залізниці Фото: у Польщі пошкодили залізницю (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У Польщі повністю відновили рух поїздів на ділянках залізничної лінії №7, які напередодні були пошкоджені внаслідок диверсії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра інфраструктури Польщі Даріуша Клімчака на платформі X.

За словами міністра, після проведення нічних ремонтних робіт двоколійний рух на перегоні Соболев - Жичин поновили о 00:21 за місцевим часом. Також завершено ремонт контактної мережі на обох коліях ділянки Зажече - Пулави Азоти, де рух повністю відновили о 03:50.

Таким чином, поїзди на всьому маршруті L007 курсують у штатному режимі відповідно до розкладу.

За даними польських ЗМІ, вибухівка пошкодила інфраструктуру залізничної лінії №7 на маршруті "Варшава Східна - Дорогуськ". Зокрема, інциденти сталися поблизу населених пунктів Міка (Гарволінський повіт) та Голомб (Пулавський повіт).

Що передувало

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Польщі виявили пошкоджену залізничну колію на важливому напрямку, який веде до кордону з Україною. Машиніст помітив дефект інфраструктури неподалік станції PKP Mika в районі Жичина, що в Гарволінському повіті Мазовецького воєводства.

Згодом прем’єр-міністр Дональд Туск підтвердив: колії на маршруті Варшава–Люблін, яким надходить допомога для України, були пошкоджені внаслідок вибуху. В "Укрзалізниці" уточнили, що, за даними польських служб, вибуховий пристрій спрацював на зазначеній ділянці та зруйнував полотно.

Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що польські військові перевірять безпеку ще 120 кілометрів залізничних колій, які ведуть до українського кордону, щоб запобігти подібним інцидентам у майбутньому.

Наразі відомо, що слідчі, які розслідують вибухи на залізниці у Польщі, дізнались, хто купив дві SIM-картки для телефонів, що використовувались для підриву колії на перегоні Варшава-Люблін.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща
Новини
Зеленський анонсував Ставку та зустріч зі "Слугами": готуються швидкі рішення
Зеленський анонсував Ставку та зустріч зі "Слугами": готуються швидкі рішення
Аналітика
Шторм посилюється. Чим небезпечна справа Міндіча для влади та позицій Зеленського
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Шторм посилюється. Чим небезпечна справа Міндіча для влади та позицій Зеленського