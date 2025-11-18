В Польше возобновили движение поездов после диверсии на железной дороге

В Польше полностью восстановили движение поездов на участках железнодорожной линии №7, которые накануне были повреждены в результате диверсии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра инфраструктуры Польши Дариуша Климчака на платформе X.

По словам министра, после проведения ночных ремонтных работ двухпутное движение на перегоне Соболев - Жичин возобновили в 00:21 по местному времени. Также завершен ремонт контактной сети на обоих путях участка Зажече - Пулавы Азоты, где движение полностью восстановили в 03:50.

Таким образом, поезда на всем маршруте L007 курсируют в штатном режиме в соответствии с расписанием.

По данным польских СМИ, взрывчатка повредила инфраструктуру железнодорожной линии №7 на маршруте "Варшава Восточная - Дорогуск". В частности, инциденты произошли вблизи населенных пунктов Мика (Гарволинский уезд) и Голомб (Пулавский уезд).