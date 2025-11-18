В Польше возобновили движение поездов после диверсии на железной дороге
В Польше полностью восстановили движение поездов на участках железнодорожной линии №7, которые накануне были повреждены в результате диверсии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра инфраструктуры Польши Дариуша Климчака на платформе X.
По словам министра, после проведения ночных ремонтных работ двухпутное движение на перегоне Соболев - Жичин возобновили в 00:21 по местному времени. Также завершен ремонт контактной сети на обоих путях участка Зажече - Пулавы Азоты, где движение полностью восстановили в 03:50.
Таким образом, поезда на всем маршруте L007 курсируют в штатном режиме в соответствии с расписанием.
По данным польских СМИ, взрывчатка повредила инфраструктуру железнодорожной линии №7 на маршруте "Варшава Восточная - Дорогуск". В частности, инциденты произошли вблизи населенных пунктов Мика (Гарволинский уезд) и Голомб (Пулавский уезд).
Что предшествовало
Напомним, ранее стало известно, что в Польше обнаружили поврежденную железнодорожную колею на важном направлении, которое ведет к границе с Украиной. Машинист заметил дефект инфраструктуры недалеко от станции PKP Mika в районе Жичина, что в Гарволинском уезде Мазовецкого воеводства.
Впоследствии премьер-министр Дональд Туск подтвердил: пути на маршруте Варшава-Люблин, по которому поступает помощь для Украины, были повреждены в результате взрыва. В "Укрзализныце" уточнили, что, по данным польских служб, взрывное устройство сработало на указанном участке и разрушило полотно.
Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что польские военные проверят безопасность еще 120 километров железнодорожных путей, которые ведут к украинской границе, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.
Известно, что следователи, расследующие взрывы на железной дороге в Польше, узнали, кто купил две SIM-карты для телефонов, которые использовались для подрыва пути на перегоне Варшава-Люблин.