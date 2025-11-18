ua en ru
У Польщі викрили перших причетних до вибухів на залізниці, - ЗМІ

Вівторок 18 листопада 2025 11:34
UA EN RU
У Польщі викрили перших причетних до вибухів на залізниці, - ЗМІ Фото: у Польщі викрили перших причетних до вибухів на залізниці (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Польські слідчі дізнались, хто купив дві SIM-картки для телефонів, що використовувались для підриву колії на перегоні Варшава-Люблін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

Зазначається, що офіцери поліції вилучили SIM-картки з пристроїв, що дозволило їм отримати доступ до паспортних даних, використаних для їх придбання.

SIM-картки були надіслані польським перевізником. При цьому, за даними ЗМІ, власник паспорта, через який придбали SIM-картки, не обов'язково є злочинцем.

Також стало відомо, що вибух на коліях, ймовірно, був ініційований дистанційно – за допомогою мобільних телефонів. Один пристрій здетонував, тоді як інший, з невідомих причин, не спрацював.

Згідно з інформацією RMF FM, це SIM-картки польського оператора. Це вирішальна зачіпка для встановлення осіб, які скоїли диверсію на коліях.

За словами речника Національної прокуратури, прокурора Пшемислава Новака, предметом розслідування є пошкодження інфраструктури залізничної лінії на маршруті Варшава Схід-Дорогуськ у період з 15 по 17 листопада.

Що передувало

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що У Польщі виявили пошкоджену залізничну колію на ключовому напрямку, що веде до кордону з Україною. Машиніст помітив ушкодження інфраструктури неподалік станції PKP Mika в районі Жичина, Гарволінського повіту Мазовецького воєводства.

Прем’єр Дональд Туск пізніше підтвердив, що колії на маршруті Варшава–Люблін, яким надходить допомога Україні, були зруйновані внаслідок підриву. В "Укрзалізниці" уточнили: за інформацією польської сторони, на цій ділянці спрацював вибуховий пристрій, що спричинив пошкодження полотна.

Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що польська армія перевірить безпеку решти 120 кілометрів колій, які ведуть до українського кордону, аби унеможливити повторення інцидентів.

