У Польщі ухвалили постанову до річниці Волинської трагедії: як відреагувала Україна

Україна відреагувала на нову постанову Сейму Польщі з нагоди роковин Волинської трагедії, закликавши Варшаву до рівноправного діалогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС України.

Сейм Польщі 17 липня одноголосно ухвалив постанову з нагоди 83-х роковин Волинської трагедії.

Постанова вшановує пам'ять жертв "геноциду, вчиненого на східних землях Другої Речі Посполитої українськими націоналістами". У документі наголошується на важливості пошуку, ексгумації та гідного поховання жертв.

Крім того, резолюція містить висловлення вдячності та поваги до всіх українців, які ризикували своїм життям, щоб врятувати поляків.

Також у документі йдеться про те, що Сейм підтверджує "непохитну волю жити гідно та дружньо з українською нацією, і, посилаючись на вчення Папи Івана Павла II, що завдяки очищенню історичної пам'яті кожен буде готовий пріоритезувати те, що його об'єднує, над тим, що його розділяє".

Реакція Києва

У МЗС України взяли до відома ухвалення Сеймом чергової постанови до роковин подій на Волині.

У відомстві нагадали, що 11 липня українська сторона на найвищому рівні віддала шану всім жертвам Волинської трагедії - українські та польські високопосадовці вшанували пам'ять невинно вбитих українців та поляків як на території України, так і Польщі.

Україна розраховує на конструктивний і фаховий діалог, продовження спільних пошукових та ексгумаційних робіт на території двох держав. У відомстві наголосили, що правда про минуле встановлюється виключно науковим підходом.

У МЗС підкреслили, що Україна цінує Польщу як одного з найближчих союзників у протистоянні російській агресії.

"Біль минулого не повинен роз'єднувати народи, об'єднані сьогодні спільними цінностями, спільним ворогом, спільним європейським майбутнім. Українська сторона продовжить дотримуватися паритетного підходу", - йдеться у заяві МЗС.

У відомстві закликали до рівноправного ставлення у двосторонніх відносинах, взаємної поваги до політик національної пам'яті та прагматичного добросусідства заради сильної України і сильної Польщі.