Глава польського Міноборони приїде на Волинь в роковини трагедії
11 липня на Волині відбудуться заходи до 83-х роковин Волинської трагедії. До вшанування пам'яті жертв долучиться й високопосадовець із Польщі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис міністра оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша в соцмережі X.
У суботу, 11 липня, Владислав Косіняк-Камиш відвідає Волинську область, де візьме участь у меморіальних заходах із вшанування пам'яті загиблих під час подій Другої світової війни.
"Протягом багатьох років єпископ Луцького Віталій Скомаровський організовує там меморіальні церемонії. Наші думки та молитви будуть з усіма тими, хто загинув лише тому, що був поляком", - підкреслив він.
Водночас міністр наголосив, що пам'ять про трагедію має ґрунтуватися не на помсті, а на правді.
"Жертви закликають не до помсти, а до пам’яті та правди", - підсумував Косіняк-Камиш.
Нагадаємо, нещодавно в польському Сеймі відбулося перше читання президентського законопроєкту про зміни до закону про Інститут національної пам'яті та Кримінального кодексу.
Документ, зокрема, передбачає кримінальну відповідальність за публічне пропагування ідеології ОУН і УПА.
У відповідь Міністерство закордонних справ України закликало польську сторону утриматися від кроків, які можуть загострити двосторонні відносини, та наголосило, що історичні питання мають вирішуватися через професійний діалог і взаємну повагу, з огляду на стратегічне партнерство України й Польщі.
До слова, раніше глава ОПУ Кирило Буданов в інтерв'ю РБК-Україна попередив, що Польща готує низку "незрілих ескалаційних кроків".