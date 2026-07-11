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Глава польського Міноборони приїде на Волинь в роковини трагедії

15:37 11.07.2026 Сб
2 хв
Яке послання перед поїздкою на Волинь озвучив глава Міноборони Польщі?
aimg Марія Науменко
Глава польського Міноборони приїде на Волинь в роковини трагедії Фото: глава Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш (Getty Images)
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11 липня на Волині відбудуться заходи до 83-х роковин Волинської трагедії. До вшанування пам'яті жертв долучиться й високопосадовець із Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис міністра оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша в соцмережі X.

У суботу, 11 липня, Владислав Косіняк-Камиш відвідає Волинську область, де візьме участь у меморіальних заходах із вшанування пам'яті загиблих під час подій Другої світової війни.

"Протягом багатьох років єпископ Луцького Віталій Скомаровський організовує там меморіальні церемонії. Наші думки та молитви будуть з усіма тими, хто загинув лише тому, що був поляком", - підкреслив він.

Водночас міністр наголосив, що пам'ять про трагедію має ґрунтуватися не на помсті, а на правді.

"Жертви закликають не до помсти, а до пам’яті та правди", - підсумував Косіняк-Камиш.

Нагадаємо, нещодавно в польському Сеймі відбулося перше читання президентського законопроєкту про зміни до закону про Інститут національної пам'яті та Кримінального кодексу.

Документ, зокрема, передбачає кримінальну відповідальність за публічне пропагування ідеології ОУН і УПА.

У відповідь Міністерство закордонних справ України закликало польську сторону утриматися від кроків, які можуть загострити двосторонні відносини, та наголосило, що історичні питання мають вирішуватися через професійний діалог і взаємну повагу, з огляду на стратегічне партнерство України й Польщі.

До слова, раніше глава ОПУ Кирило Буданов в інтерв'ю РБК-Україна попередив, що Польща готує низку "незрілих ескалаційних кроків".

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