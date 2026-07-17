В Польше приняли постановление к годовщине Волынской трагедии: как отреагировала Украина

Украина отреагировала на новое постановление Сейма Польши по случаю годовщины Волынской трагедии, призвав Варшаву к равноправному диалогу.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление МИД Украины.

Сейм Польши 17 июля единогласно принял постановление по случаю 83-й годовщины Волынской трагедии.

Постановление чтит память жертв "геноцида, совершенного на восточных землях Второй Речи Посполитой украинскими националистами". В документе отмечается важность поиска, эксгумации и достойного захоронения жертв.

Кроме того, резолюция содержит выражение благодарности и уважения всем украинцам, которые рисковали своей жизнью, чтобы спасти поляков.

Также в документе говорится, что Сейм подтверждает "непреклонную волю жить достойно и дружественно с украинской нацией, и, ссылаясь на учение Папы Иоанна Павла II, что благодаря очищению исторической памяти каждый будет готов приоритезировать то, что его объединяет, над тем, что его разделяет".

Реакция Киева

В МИД Украины приняли к сведению принятие Сеймом очередного постановления к годовщине событий на Волыни.

В ведомстве напомнили, что 11 июля украинская сторона на самом высоком уровне отдала уважение всем жертвам Волынской трагедии - украинские и польские чиновники почтили память невинно убитых украинцев и поляков как на территории Украины, так и Польши.

Украина рассчитывает на конструктивный и профессиональный диалог, продление совместных поисковых и эксгумационных работ на территории двух государств. В ведомстве подчеркнули, что правда о прошлом устанавливается исключительно научным подходом.

В МИДе подчеркнули, что Украина ценит Польшу как одного из ближайших союзников в противостоянии российской агрессии.

"Боль прошлого не должна разъединять народы, объединенные сегодня общими ценностями, общим врагом, общим европейским будущим. Украинская сторона продолжит придерживаться паритетного подхода", - говорится в заявлении МИД.

В ведомстве призвали к равноправному отношению в двусторонних отношениях, взаимному уважению к политикам национальной памяти и прагматичного добрососедства ради сильной Украины и сильной Польши.