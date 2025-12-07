У Польщі на трасі авто влетіло в автобус з 26 українцями: що відомо

ДТП з українцями в Європі

Раніше РБК-Україна писало про автобус з українцями, який потрапив у ДТП у Польщі у квітні 2025 року. Спочатку автобус міжміського сполучення, що перевозив 26 осіб, серед яких були громадяни України та Білорусі, перекинувся на бік на з'їзді з S2 на S7 біля Пулавської розв'язки після того, як наїхав на енергетичний бар'єр.

Друга ж аварія сталась вже після приїзду рятувальників - вантажівка врізалась в автомобіль Добровільної пожежної бригади. Внаслідок неї поранення отримали обидва водії. Загалом до лікарні потрапили 16 осіб, серед яких дитина.

Також 30 червня в Румунії сталась аварія за участі автобуса з 60 українцями.

Відомо, що автобус, який перевозив громадян України, рухався з Бакау до Адджуда. Під час руху він сильно зіткнувся з мікроавтобусом, який стояв на узбіччі дороги, після чого той перекинувся за межі проїжджої частини. Внаслідок ДТП одна жінка загинула, були постраждалі віком від 27 до 65 років.

У Польщі 20 червня автобус із українцями злетів у кювет. 14 осіб, зокрема діти, отримали травми.