У Польщі автобус із українцями злетів у кювет: 14 постраждалих, серед них діти (фото)
20 червня у Польщі, біля міста Красностав, перекинувся автобус з українцями. Постраждали 14 людей, в тому числі двоє дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF FM.
Так, близько 6:50, на національній дорозі № 17, біля Красностава, автобус з громадянами України з’їхав у кювет. Через це транспорт перекинувся на бік.
На той момент в автобусі знаходились 58 осіб. З них 14 отримали поранення, 13 були відправлені до лікарні. Серед постраждалих - двоє дітей.
Поліція повідомила, що це був польський автобус, який прямував з Києва до Варшави. Водій автобуса був тверезий.
Фото з місця ДТП автобуса з українцями у Польщі (x.com/PolicjaLubelska)
ДТП з українцями у Польщі
Зазначимо, що це не перша ДТП, яка трапляється з українцями в Польщі. Так, у травні в місті Гданськ два українські підлітки загинули в ДТП. Хлопці, тікаючи від поліції, на лютій швидкості влетіли в дерево.
Також на початку травня у Варшаві сталася смертельна аварія, внаслідок якої загинули троє людей. Серед жертв - двоє громадян України.
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