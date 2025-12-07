В Польше на трассе авто влетело в автобус с 26 украинцами: что известно

ДТП с украинцами в Европе

Ранее РБК-Украина писало об автобусе с украинцами, который попал в ДТП в Польше в апреле 2025 года. Сначала автобус междугороднего сообщения, перевозивший 26 человек, среди которых были граждане Украины и Беларуси, перевернулся на бок на съезде с S2 на S7 возле Пулавской развязки после того, как наехал на энергетический барьер.

Вторая же авария произошла уже после приезда спасателей - грузовик врезался в автомобиль Добровольной пожарной бригады. В результате нее ранения получили оба водителя. Всего в больницу попали 16 человек, среди которых ребенок.

Также 30 июня в Румынии произошла авария с участием автобуса с 60 украинцами.

Известно, что автобус, который перевозил граждан Украины, двигался из Бакау в Адджуд. Во время движения он сильно столкнулся с микроавтобусом, который стоял на обочине дороги, после чего тот перевернулся за пределы проезжей части. В результате ДТП одна женщина погибла, были пострадавшие в возрасте от 27 до 65 лет.

В Польше 20 июня автобус с украинцами слетел в кювет. 14 человек, в том числе дети, получили травмы.