Неподалік від варшавського аеропорту імені Фридерика Шопена сталися дві серйозні аварії. В одній з них перекинувся автобус, у якому перебували українці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24 .

ДТП стались на швидкісній автомагістралі S2.

Як пише видання, спочатку автобус міжміського сполучення, що перевозив 26 осіб, серед яких були громадяни України та Білорусі, перекинувся на бік на з'їзді з S2 на S7 біля Пулавської розв'язки після того, як наїхав на енергетичний бар'єр.

Фото: під Варшавою перекинувся автобус з українцями, багато постраждалих (Facebook-сторінка OSP Raszyn)

Друга ж аварія сталась вже після приїзду рятувальників - вантажівка врізалась в автомобіль Добровільної пожежної бригади "Давіді". Внаслідок неї поранення отримали обидва водії.

За словами репортера RMF FM, загалом до лікарні потрапили 16 осіб, серед яких є дитина. Станом на зараз відомо про двох важкопоранених. Пізніше речник Міністерства внутрішніх справ й адміністрації Яцен Добжинський підтвердив цю інформацію.