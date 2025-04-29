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Під Варшавою перекинувся автобус з українцями, багато постраждалих

Вівторок 29 квітня 2025 10:10
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Під Варшавою перекинувся автобус з українцями, багато постраждалих Фото: під Варшавою перекинувся автобус з українцями, багато постраждалих (Facebook-сторінка OSP Raszyn)
Автор: Сергій Пишкін

Неподалік від варшавського аеропорту імені Фридерика Шопена сталися дві серйозні аварії. В одній з них перекинувся автобус, у якому перебували українці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

ДТП стались на швидкісній автомагістралі S2.

Як пише видання, спочатку автобус міжміського сполучення, що перевозив 26 осіб, серед яких були громадяни України та Білорусі, перекинувся на бік на з'їзді з S2 на S7 біля Пулавської розв'язки після того, як наїхав на енергетичний бар'єр.

Фото: під Варшавою перекинувся автобус з українцями, багато постраждалих (Facebook-сторінка OSP Raszyn)

Друга ж аварія сталась вже після приїзду рятувальників - вантажівка врізалась в автомобіль Добровільної пожежної бригади "Давіді". Внаслідок неї поранення отримали обидва водії.

За словами репортера RMF FM, загалом до лікарні потрапили 16 осіб, серед яких є дитина. Станом на зараз відомо про двох важкопоранених. Пізніше речник Міністерства внутрішніх справ й адміністрації Яцен Добжинський підтвердив цю інформацію.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як в кінці 2024-го на сході Єгипту сталася ДТП, в якій перекинувся автобус з туристами. Тоді ж внаслідок аварії поранення отримали більше 40 людей, серед яких були українці.

Зокрема на початку 2025-го на території Молдови перекинувся рейсовий автобус, який їхав з Києва до Кишинева.

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