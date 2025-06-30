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В Румунії сталась аварія за участі автобуса з 60 українцями: є загибла та поранені

Понеділок 30 червня 2025 15:57
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В Румунії сталась аварія за участі автобуса з 60 українцями: є загибла та поранені Фото: в Румунії сталась аварія за участі автобуса з 60 українцями (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Вранці, 30 червня, в румунському повіті Бакау, автобус з 60 громадянами України зіткнувся мікроавтобусом. Внаслідок аварії є загибла та постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24.

Відомо, що автобус, який перевозив громадян України, рухався з Бакау до Адджуда. Під час руху він сильно зіткнувся з мікроавтобусом, який стояв на узбіччі дороги, після чого той перекинувся за межі проїжджої частини.

Внаслідок ДТП, як повідомляють представники поліції Бакау, є загибла та постраждалі віком від 27 до 65 років:

  • один постраждалий перебував в автобусі;
  • четверо постраждалих та 29-річна загибла перебували в мікроавтобусі.

"Одна людина з мікроавтобуса була знайдена в стані серцево-дихальної зупинки і, незважаючи на реанімаційні заходи, була визнана померлою на місці. Інша жертва була інтубована, і в цілому чотири людини з мікроавтобуса були доставлені до обласної лікарні швидкої допомоги в Бакау, всі в тяжкому стані", - пише Digi24.

Автобусом керував 40-річний іноземець. Після аварії його перевірили за допомогою алкотестера, але результат був негативним.

Постраждалу людину з автобуса зрештою транспортували до лікарні. Усі інші пасажири продовжили пізніше поїздку.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно неподалік від Варшави сталася серйозна аварія за участі українців. Внаслідок зіткнення четверо осіб отримали травми і були госпіталізовані, одну з постраждалих медики евакуювали гелікоптером швидкої допомоги.

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