У Польщі на трасі авто влетіло в автобус з 26 українцями: що відомо

Польща, Неділя 07 грудня 2025 00:20
UA EN RU
У Польщі на трасі авто влетіло в автобус з 26 українцями: що відомо Фото: автобус з українцями, який потрапив у ДТП (Policja Świdnik)
Автор: Марина Балабан

В ДТП у Польщі потрапив автобус, у якому їхали українці. Ніхто з них не постраждав.


Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio Lublin.

Згідно із інформацією польського медіа, аварія сталася вночі на трасі № 17 у селі Кольонія-Седліщкі.

За даними поліції, водій легкового автомобіля виїхав на зустрічну смугу, після чого в'їхав в автобус, що рухався з Рави Руської до Варшави.

Чоловік загинув на місці, автобус з'їхав з дороги в поле. У салоні перебували 26 громадян України, ніхто не постраждав.






ДТП з українцями в Європі

Раніше РБК-Україна писало про автобус з українцями, який потрапив у ДТП у Польщі у квітні 2025 року. Спочатку автобус міжміського сполучення, що перевозив 26 осіб, серед яких були громадяни України та Білорусі, перекинувся на бік на з'їзді з S2 на S7 біля Пулавської розв'язки після того, як наїхав на енергетичний бар'єр.

Друга ж аварія сталась вже після приїзду рятувальників - вантажівка врізалась в автомобіль Добровільної пожежної бригади. Внаслідок неї поранення отримали обидва водії. Загалом до лікарні потрапили 16 осіб, серед яких дитина.

Також 30 червня в Румунії сталась аварія за участі автобуса з 60 українцями.

Відомо, що автобус, який перевозив громадян України, рухався з Бакау до Адджуда. Під час руху він сильно зіткнувся з мікроавтобусом, який стояв на узбіччі дороги, після чого той перекинувся за межі проїжджої частини. Внаслідок ДТП одна жінка загинула, були постраждалі віком від 27 до 65 років.

У Польщі 20 червня автобус із українцями злетів у кювет. 14 осіб, зокрема діти, отримали травми.

