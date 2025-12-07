ua en ru
Вс, 07 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

В Польше на трассе авто влетело в автобус с 26 украинцами: что известно

Польша, Воскресенье 07 декабря 2025 00:20
UA EN RU
В Польше на трассе авто влетело в автобус с 26 украинцами: что известно Фото: автобус с украинцами, который попал в ДТП (Policja Świdnik)
Автор: Марина Балабан

В ДТП в Польше попал автобус, в котором ехали украинцы. Никто из них не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Lublin.

Согласно информации польского медиа, авария произошла ночью на трассе № 17 в селе Коления-Седлищки.

По данным полиции, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, после чего въехал в автобус, двигавшийся из Равы Русской в Варшаву.

Мужчина погиб на месте, автобус съехал с дороги в поле. В салоне находились 26 граждан Украины, никто не пострадал.





ДТП с украинцами в Европе

Ранее РБК-Украина писало об автобусе с украинцами, который попал в ДТП в Польше в апреле 2025 года. Сначала автобус междугороднего сообщения, перевозивший 26 человек, среди которых были граждане Украины и Беларуси, перевернулся на бок на съезде с S2 на S7 возле Пулавской развязки после того, как наехал на энергетический барьер.

Вторая же авария произошла уже после приезда спасателей - грузовик врезался в автомобиль Добровольной пожарной бригады. В результате нее ранения получили оба водителя. Всего в больницу попали 16 человек, среди которых ребенок.

Также 30 июня в Румынии произошла авария с участием автобуса с 60 украинцами.

Известно, что автобус, который перевозил граждан Украины, двигался из Бакау в Адджуд. Во время движения он сильно столкнулся с микроавтобусом, который стоял на обочине дороги, после чего тот перевернулся за пределы проезжей части. В результате ДТП одна женщина погибла, были пострадавшие в возрасте от 27 до 65 лет.

В Польше 20 июня автобус с украинцами слетел в кювет. 14 человек, в том числе дети, получили травмы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Авария ДТП Польша
Новости
Буданов о переговорах в Абу-Даби: они должны быть в тени
Буданов о переговорах в Абу-Даби: они должны быть в тени
Аналитика
Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне