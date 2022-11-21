У Польщі сподіваються, що необдумані рішення не зруйнують українсько-польські стосунки

У Польщі сподіваються, що різноманітні необдумані рішення з обох сторін не призведуть до руйнування стосунків України та Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Польське агентство преси .

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський вважає, що по Польщі вдарила російська, а не українська ракета. При цьому президент Польщі Анджей Дуда припустив, що ракета могла належати українським силам ППО, які захищали територію від ударів росіян.

"Була домовленість між різними польськими та українськими інстанціями. Приїхали українські експерти. Зараз подивимося, як буде їхнє спілкування", - сказав речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна.

Він закликав цінувати стосунки між нашими країнами.

"Але давайте справді пам’ятати, яким великим скарбом є польсько-українські стосунки, що нам знову пощастило в нещасті, що нам вдалося виправити ситуацію за ці кілька місяців, хоча є ще багато питань, багато речей між нашими суспільствами", - додав він.

Нагадаємо, що ЗМІ повідомляли, що польська прокуратура не погодиться залучати Україну до розслідування падіння ракети в селі Пшеводув.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.