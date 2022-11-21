ua ru
Пн, 21 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Польше надеются, что необдуманные решения не разрушат украинско-польские отношения

Новина українською →
Польша, Понедельник 21 ноября 2022 13:31
В Польше надеются, что необдуманные решения не разрушат украинско-польские отношения Фото: спикер МИД Польши Лукаш Ясина (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В Польше надеются, что всевозможные необдуманные решения с обеих сторон не приведут к разрушению отношений Украины и Польши.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Польское агентство прессы.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский считает, что по Польше ударила российская, а не украинская ракета. При этом президент Польши Анджей Дуда предположил, что ракета могла принадлежать украинским силам ПВО, которые защищали территорию от ударов россиян.

"Была договоренность между разными польскими и украинскими инстанциями. Приехали украинские эксперты. Сейчас посмотрим, каким будет их общение", - сказал спикер МИД Польши Лукаш Ясина.

Он призвал ценить отношения между нашими странами.

"Но давайте действительно помнить, какое велико сокровище - польско-украинские отношения, что нам снова повезло в несчастье, что нам удалось исправить ситуацию за эти несколько месяцев, хотя есть еще много вопросов, много вещей между нашими обществами", - добавил он.

Напомним, что СМИ сообщали, что польская прокуратура не согласится привлекать Украину к расследованию падения ракеты в селе Пшеводув.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша
NEWS
Будет хорошей новостью. В ВСУ отреагировали на заявление Израиля о поставках оружия Украине
Будет хорошей новостью. В ВСУ отреагировали на заявление Израиля о поставках оружия Украине
DAILY
"Главное, что без русских". Как Херсон ждал освобождения и почему в городе стало легче дышать
Юлия Акимова, Виталий Носач "Главное, что без русских". Как Херсон ждал освобождения и почему в городе стало легче дышать