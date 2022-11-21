В Польше надеются, что необдуманные решения не разрушат украинско-польские отношения

В Польше надеются, что всевозможные необдуманные решения с обеих сторон не приведут к разрушению отношений Украины и Польши.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Польское агентство прессы .

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский считает, что по Польше ударила российская, а не украинская ракета. При этом президент Польши Анджей Дуда предположил, что ракета могла принадлежать украинским силам ПВО, которые защищали территорию от ударов россиян.

"Была договоренность между разными польскими и украинскими инстанциями. Приехали украинские эксперты. Сейчас посмотрим, каким будет их общение", - сказал спикер МИД Польши Лукаш Ясина.

Он призвал ценить отношения между нашими странами.

"Но давайте действительно помнить, какое велико сокровище - польско-украинские отношения, что нам снова повезло в несчастье, что нам удалось исправить ситуацию за эти несколько месяцев, хотя есть еще много вопросов, много вещей между нашими обществами", - добавил он.

Напомним, что СМИ сообщали, что польская прокуратура не согласится привлекать Украину к расследованию падения ракеты в селе Пшеводув.

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