Ознак навмисного нападу на Польщу немає, ракета могла належати українській ППО, - Дуда

Про це заявив президент Польщу Анжей Дуда, повідомляє РБК-Україна з посиланням на wGospodarce .

" Ніщо, абсолютно ніщо не вказує на те, що це був навмисний напад на Польщу. Те, що сталося - те, що ракета впала на нашу територію - було ненавмисно. Це не була ракета, яка була спрямована на Польщу. Тому по суті це не був напад на Польщу ", - заявив Дуда.

За його словами, швидше за все на територію Польщі впала ракета С-300 російського виробництва. Проте наразі немає доказів того, що її випустили росіяни.