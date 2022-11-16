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Ознак навмисного нападу на Польщу немає, ракета могла належати українській ППО, - Дуда

Новость на русском →
Польща, Середа 16 листопада 2022 13:16
Ознак навмисного нападу на Польщу немає, ракета могла належати українській ППО, - Дуда Фото: президент Польщу Анжей Дуда (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Польщі могла впасти ракета української протиповітряної оборони. Ознак навмисного нападу на країну немає.

Про це заявив президент Польщу Анжей Дуда, повідомляє РБК-Україна з посиланням на wGospodarce.

"Ніщо, абсолютно ніщо не вказує на те, що це був навмисний напад на Польщу. Те, що сталося - те, що ракета впала на нашу територію - було ненавмисно. Це не була ракета, яка була спрямована на Польщу. Тому по суті це не був напад на Польщу", - заявив Дуда.

За його словами, швидше за все на територію Польщі впала ракета С-300 російського виробництва. Проте наразі немає доказів того, що її випустили росіяни.

велика ймовірність того, що це була ракета, яка використовувалася для протиракетної оборони, тобто її використовували Збройні сили України", - додав Дуда.

Нагадаємо, що вчора на території Польщі впали дві ракети, внаслідок чого загинули двоє людей. Польські ЗМІ заявили, що, ймовірно, ракети були російськими.

Президент США Джо Байден заявив G7 і партнерам по НАТО, що в Польщі могла впасти ракета української ППО.

РБК-Україна також повідомляло, що посли країн НАТО проведуть зустріч 16 листопада на прохання Польщі на підставі статті 4 Альянсу.

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Польща Анджей Дуда
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