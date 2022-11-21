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Польська прокуратура виступає проти участі України у розслідуванні падіння ракети, - ЗМІ

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Понеділок 21 листопада 2022 10:26
Польська прокуратура виступає проти участі України у розслідуванні падіння ракети, - ЗМІ Фото: польська прокуратура виступає проти участі України у розслідуванні падіння ракети (twitter.com/wolski_jaros)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Прокуратура Польщі не погодиться залучати українську сторону до розслідування падіння ракети в селі Пшеводув, в результаті чого загинули двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rzeczpospolita.

Джерела видання заявляють про відсутність юридичної можливості залучення української сторони до розслідування. Також повідомляється, що це б суперечило процедурам, а також інтересам слідства, в якому розглядаються всі можливі версії, включно з тим, що могла впасти українська ракета ППО.

Так, видання пише, що політики вводять в оману громадськість, коли говорять, що не лише українці, а й американці вже є фігурантами розслідування. Насправді нічого подібного немає.

18 листопада міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що українські експерти вже працюють на місті інциденту у Польщі.

Проте Rzeczpospolita повідомляє, що українські слідчі приїхали в Пшеводув наприкінці перевірки, яку проводили польські слідчі, і змогли побачити залишки ракети та воронку, але не проводили жодних процесуальних дій, оскільки за законом це неможливо.

Окрім цього, державний секретар канцелярії президента Польщі Якуб Кумох заявляв, що в Пшеводуві працює польсько-американська слідча група, і що українці також попросили доступу до розслідування. Проте на місці американських експертів не було - їхня роль полягає в оприлюдненні секретних матеріалів системи AWACS.

Так, підкреслюється, що рішення про розслідування та його напрямки приймає виключно польська прокуратура. Навіть голова Бюро національної безпеки Яцек Сівера визнав, що хоча участь українських спостерігачів можлива, це не означає, що вони братимуть участь, пояснивши, що "це потребує дотримання справедливості та суміжних процедур".

При цьому участь української сторони була б можливою, але для цього необхідно було б створити міжнародну комісію з розслідування.

До того ж, джерела видання, що близькі до слідства, повідомляють, що Польща веде переговори про напрацювання принципів співпраці, включно з питаннями, наприклад, передачі матеріалів чи обміну доказами.

Нагадаємо, 15 листопада у Польщі впали дві ракети, що призвели до загибелі двох людей.

Польща та США вважають, що у Польщі впала ракета української ППО. тим часом президент України Володимир Зеленський вважає, що це була російська ракета, а не українська.

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