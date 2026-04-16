UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

У Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями: є постраждалі

14:57 16.04.2026 Чт
1 хв
Чи відома причина аварії?
aimg Тетяна Степанова
Ілюстративне фото: у Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями (Getty Images)

Ввечері 15 квітня у Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями. Постраждали водій на пасажир.

Аварія сталася вчора близько 17:00 на автостраді А4 в Будах Ланьцутських, Підкарпатське воєводство.

За попередніми даними поліції, водій автобуса Mercedes, який рухався в напрямку Жешува, з'їхав з дороги, врізався у відбійник і перекинувся.

В автобусі перебували громадяни України - п'ятеро дорослих та одна 9-річна дитина. Двох людей доставили до лікарні: водія та одного з пасажирів. Їх вже виписали.

Фото: у Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями (RFM24)

Тест показав, що водій автобуса був тверезий. Наразі пліція розслідує причини інциденту.

ДТП з автобусами

Нагадаємо, у лютому у Полтавському районі сталася ДТП за участі шкільного автобуса. В результаті постраждали діти.

Того ж місяця на трасі "Олександрівка - Кропивницький - Миколаїв" сталася масштабна ДТП за участю вантажівки та пасажирського автобуса. Внаслідок зіткнення обидва водії загинули на місці.

Також раніше пасажирський автобус злетів у кювет на трасі "Львів-Луцьк" поблизу села Дернів Львівського району. Постраждали три пасажирки.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
