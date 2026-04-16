У Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями: є постраждалі

Ввечері 15 квітня у Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями. Постраждали водій на пасажир.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RFM24.
Аварія сталася вчора близько 17:00 на автостраді А4 в Будах Ланьцутських, Підкарпатське воєводство.
За попередніми даними поліції, водій автобуса Mercedes, який рухався в напрямку Жешува, з'їхав з дороги, врізався у відбійник і перекинувся.
В автобусі перебували громадяни України - п'ятеро дорослих та одна 9-річна дитина. Двох людей доставили до лікарні: водія та одного з пасажирів. Їх вже виписали.
Тест показав, що водій автобуса був тверезий. Наразі пліція розслідує причини інциденту.
