У Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями: є постраждалі

Аварія сталася вчора близько 17:00 на автостраді А4 в Будах Ланьцутських, Підкарпатське воєводство.

За попередніми даними поліції, водій автобуса Mercedes, який рухався в напрямку Жешува, з'їхав з дороги, врізався у відбійник і перекинувся.

В автобусі перебували громадяни України - п'ятеро дорослих та одна 9-річна дитина. Двох людей доставили до лікарні: водія та одного з пасажирів. Їх вже виписали.

Тест показав, що водій автобуса був тверезий. Наразі пліція розслідує причини інциденту.