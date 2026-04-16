В Польше перевернулся микроавтобус с украинцами: есть пострадавшие

Авария произошла вчера около 17:00 на автостраде А4 в Будах Ланьцутских, Подкарпатское воеводство.

По предварительным данным полиции, водитель автобуса Mercedes, который двигался в направлении Жешува, съехал с дороги, врезался в отбойник и перевернулся.

В автобусе находились граждане Украины - пятеро взрослых и один 9-летний ребенок. Двух человек доставили в больницу: водителя и одного из пассажиров. Их уже выписали.

Тест показал, что водитель автобуса был трезв. Сейчас полиция расследует причины инцидента.