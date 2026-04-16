Обстрел Киева Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

В Польше перевернулся микроавтобус с украинцами: есть пострадавшие

14:57 16.04.2026 Чт
1 мин
Известна ли причина аварии?
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: в Польше перевернулся микроавтобус с украинцами (Getty Images)

Вечером 15 апреля в Польше перевернулся микроавтобус с украинцами. Пострадали водитель на пассажир.

Авария произошла вчера около 17:00 на автостраде А4 в Будах Ланьцутских, Подкарпатское воеводство.

По предварительным данным полиции, водитель автобуса Mercedes, который двигался в направлении Жешува, съехал с дороги, врезался в отбойник и перевернулся.

В автобусе находились граждане Украины - пятеро взрослых и один 9-летний ребенок. Двух человек доставили в больницу: водителя и одного из пассажиров. Их уже выписали.

Фото: в Польше перевернулся микроавтобус с украинцами (RFM24)

Тест показал, что водитель автобуса был трезв. Сейчас полиция расследует причины инцидента.

ДТП с автобусами

Напомним, в феврале в Полтавском районе произошло ДТП с участием школьного автобуса. В результате пострадали дети.

В том же месяце на трассе "Александровка - Кропивницкий - Николаев" произошло масштабное ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса. В результате столкновения оба водителя погибли на месте.

Также ранее пассажирский автобус слетел в кювет на трассе "Львов-Луцк" вблизи села Дернов Львовского района. Пострадали три пассажирки.

