ua en ru
Чт, 16 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обстрел Киева Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

В Польше перевернулся микроавтобус с украинцами: есть пострадавшие

14:57 16.04.2026 Чт
1 мин
Известна ли причина аварии?
aimg Татьяна Степанова
В Польше перевернулся микроавтобус с украинцами: есть пострадавшие Иллюстративное фото: в Польше перевернулся микроавтобус с украинцами (Getty Images)

Вечером 15 апреля в Польше перевернулся микроавтобус с украинцами. Пострадали водитель на пассажир.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RFM24.

Авария произошла вчера около 17:00 на автостраде А4 в Будах Ланьцутских, Подкарпатское воеводство.

По предварительным данным полиции, водитель автобуса Mercedes, который двигался в направлении Жешува, съехал с дороги, врезался в отбойник и перевернулся.

В автобусе находились граждане Украины - пятеро взрослых и один 9-летний ребенок. Двух человек доставили в больницу: водителя и одного из пассажиров. Их уже выписали.

Фото: в Польше перевернулся микроавтобус с украинцами (RFM24)

Тест показал, что водитель автобуса был трезв. Сейчас полиция расследует причины инцидента.

ДТП с автобусами

Напомним, в феврале в Полтавском районе произошло ДТП с участием школьного автобуса. В результате пострадали дети.

В том же месяце на трассе "Александровка - Кропивницкий - Николаев" произошло масштабное ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса. В результате столкновения оба водителя погибли на месте.

Также ранее пассажирский автобус слетел в кювет на трассе "Львов-Луцк" вблизи села Дернов Львовского района. Пострадали три пассажирки.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ДТП Польша Автобусы
Новости
Аналитика
