В Польше перевернулся микроавтобус с украинцами: есть пострадавшие
Вечером 15 апреля в Польше перевернулся микроавтобус с украинцами. Пострадали водитель на пассажир.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RFM24.
Авария произошла вчера около 17:00 на автостраде А4 в Будах Ланьцутских, Подкарпатское воеводство.
По предварительным данным полиции, водитель автобуса Mercedes, который двигался в направлении Жешува, съехал с дороги, врезался в отбойник и перевернулся.
В автобусе находились граждане Украины - пятеро взрослых и один 9-летний ребенок. Двух человек доставили в больницу: водителя и одного из пассажиров. Их уже выписали.
Тест показал, что водитель автобуса был трезв. Сейчас полиция расследует причины инцидента.
Напомним, в феврале в Полтавском районе произошло ДТП с участием школьного автобуса. В результате пострадали дети.
В том же месяце на трассе "Александровка - Кропивницкий - Николаев" произошло масштабное ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса. В результате столкновения оба водителя погибли на месте.
Также ранее пассажирский автобус слетел в кювет на трассе "Львов-Луцк" вблизи села Дернов Львовского района. Пострадали три пассажирки.