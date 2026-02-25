Польща знайшла таємні підземні тунелі на кордоні з Білоруссю, - The Telegraph

Спеціалісти з Близького Сходу

Польські прикордонники у 2025 році виявили вже чотири такі об'єкти.

За словами підполковника прикордонної служби Катажини Зданович, один із найбільших тунелів мав складну конструкцію з бетонними стійками для зміцнення стін.

Військові експерти вказують на те, що подібні технології характерні для близькосхідних угруповань.

"Якби мені довелося здогадуватися, експерти з Близького Сходу назвали б ХАМАС або Палестинський ісламський джихад", - зазначив колишній сапер британської армії майор Роб Кемпбелл, проаналізувавши зазначені події.

Ознака ефективності захисту

Використання підземних шляхів вважають новою ескалацією гібридної війни Мінська та Москви проти Заходу.

Зокрема, у грудні минулого року через 60-метровий тунель під кордоном намагалися пройти 180 осіб.

Заступник міністра внутрішніх справ Польщі Чеслав Мрочек вважає, що такий складний метод перетину кордону свідчить про надійність наземних укріплень.

"Риття цих тунелів означає, що наша ефективність у зупинці міграції настільки висока, що було вирішено залучити спеціалістів з Близького Сходу для їх риття", - підкреслив Мрочек.

Мета гібридних атак

Окрім тунелів, Білорусь використовує повітряні кулі для провокацій у повітряному просторі НАТО.

Аналітики підкреслюють, що кінцева мета Кремля - дестабілізувати ситуацію в Європі та змусити західні уряди зменшити підтримку України.