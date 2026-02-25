Специалисты с Ближнего Востока

Польские пограничники в 2025 году обнаружили уже четыре таких объекта.

По словам подполковника пограничной службы Катажины Зданович, один из крупнейших тоннелей имел сложную конструкцию с бетонными стойками для укрепления стен.

Военные эксперты указывают на то, что подобные технологии характерны для ближневосточных группировок.

"Если бы мне пришлось догадываться, эксперты по Ближнему Востоку назвали бы ХАМАС или Палестинский исламский джихад", - отметил бывший сапер британской армии майор Роб Кэмпбелл, проанализировав указанные события.

Признак эффективности защиты

Использование подземных путей считают новой эскалацией гибридной войны Минска и Москвы против Запада.

В частности, в декабре прошлого года через 60-метровый тоннель под границей пытались пройти 180 человек.

Заместитель министра внутренних дел Польши Чеслав Мрочек считает, что такой сложный метод пересечения границы свидетельствует о надежности наземных укреплений.

"Рытье этих тоннелей означает, что наша эффективность в остановке миграции настолько высока, что было решено привлечь специалистов с Ближнего Востока для их рытья", - подчеркнул Мрочек.

Цель гибридных атак

Кроме тоннелей, Беларусь использует воздушные шары для провокаций в воздушном пространстве НАТО.

Аналитики подчеркивают, что конечная цель Кремля - дестабилизировать ситуацию в Европе и заставить западные правительства уменьшить поддержку Украины.