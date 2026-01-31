Польща закрила повітряний простір через повітряні кулі з Білорусі

Фото: Польща закрила повітряний простір через проліт повітряних куль з Білорусі (Getty Images)

В ніч з 30 на 31 січня польські військові зафіксували вхід об’єктів із Білорусі в повітряний простір країни. Для безпеки над Підляським воєводством тимчасово обмежили польоти цивільної авіації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Оперативне командування Збройних сил Польщі.

За словами польських військових, зафіксувано проліт об’єктів із боку Білорусі, які, ймовірно, були аеростатами. "Польоти об’єктів постійно контролювалися військовими радіолокаційними системами. З міркувань безпеки було запроваджено тимчасові обмеження на використання частини повітряного простору для цивільної авіації", - зазначили в командуванні. Жодної загрози безпеці Польщі не виявлено. Військові підкреслили, що цей інцидент є черговим у серії гібридних дій, які останнім часом фіксуються на сході Польщі. Військові перебувають на постійному контакті з відповідними службами та контролюють ситуацію. Подібні випадки відбувалися і раніше. За останній час Збройні сили Польщі відзначають зростання активності малих дронів і повітряних куль з Білорусі, які використовуються для перевезення контрабанди.