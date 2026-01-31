Польща закрила повітряний простір через повітряні кулі з Білорусі
В ніч з 30 на 31 січня польські військові зафіксували вхід об’єктів із Білорусі в повітряний простір країни. Для безпеки над Підляським воєводством тимчасово обмежили польоти цивільної авіації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Оперативне командування Збройних сил Польщі.
За словами польських військових, зафіксувано проліт об’єктів із боку Білорусі, які, ймовірно, були аеростатами.
"Польоти об’єктів постійно контролювалися військовими радіолокаційними системами. З міркувань безпеки було запроваджено тимчасові обмеження на використання частини повітряного простору для цивільної авіації", - зазначили в командуванні.
Жодної загрози безпеці Польщі не виявлено.
Військові підкреслили, що цей інцидент є черговим у серії гібридних дій, які останнім часом фіксуються на сході Польщі. Військові перебувають на постійному контакті з відповідними службами та контролюють ситуацію.
Подібні випадки відбувалися і раніше. За останній час Збройні сили Польщі відзначають зростання активності малих дронів і повітряних куль з Білорусі, які використовуються для перевезення контрабанди.
Нагадаємо, що в Польщі виявили залишки двох повітряних куль із контрабандними сигаретами, ймовірно, що вони прилетіли з Білорусі.
Об’єкти знайшли в ніч на суботу 17 січня поблизу міст Білосток та Сокулки у Підляському воєводстві, повідомила місцева поліція.
Також відомо, що до Польщі прибуло 59 метеозондів із контрабандою. Найбільше таких випадків зафіксовано у Підляському та Люблінському воєводствах, що межують із Білоруссю.
Під час перевірок польські прикордонники та поліцейські виявили 13 повітряних куль із сигаретами та 5 окремих пакунків, у кожному з яких було приблизно по 1,5 тисячі пачок тютюну. За даними правоохоронців, всі метеозонди були обладнані GPS-трекерами для відстеження.