ua en ru
Пт, 12 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Польща закрила свій кордон із Білоруссю: у чому причина

П'ятниця 12 вересня 2025 04:19
UA EN RU
Польща закрила свій кордон із Білоруссю: у чому причина Фото: про терміни відновлення роботи пунктів пропуску буде повідомлено додатково (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У ніч на 12 вересня Польща закрила кордон із Білоруссю. Це пов'язано з військовими навчаннями РФ і Білорусі.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Onet, BELTA та інші ЗМІ.

"Опівночі ми закрили рух на кордоні з Білоруссю. Це пов'язано з військовими навчаннями "Захід-2025"", - сказав Кервінський на пресконференції, на прикордонному пункті пропуску "Тереспіль".

За його словами, ці навчання спрямовані безпосередньо "проти Польщі та Європейського союзу". При цьому він уточнив, коли знову буде відкрито кордон.

"Рух відновиться, але тільки тоді, коли ми будемо впевнені в гарантованій безпеці поляків. З економічної точки зору ми будемо прагнути якнайшвидшого відкриття кордону", - додав глава польського МВС.

Як повідомляється, припинення руху поширюється в обох напрямках - як на виїзд із Польщі до Білорусі, так і на в'їзд до Польщі. Обмеження стосуються і автомобільного транспорту, і вантажних поїздів.

Зокрема, водії легкових авто не перетинатимуть кордон на автомобільному пункті пропуску Тереспіль-Брест, а водії вантажівок - на автомобільному переході Кукурики-Козловичі.

Також закрито три залізничні прикордонні переходи для вантажних перевезень: Кузня-Білостоцька-Гродно, Сім'янувку-Свіслоч і Тереспіль-Брест.

Тим часом видання BELTA повідомило, що поляки натягнули на кордоні колючий дріт, встановили загороджувальні щити, і станом на 01:00 за білоруським часом - Польща не пропустила жодного авто.

Тепер, як стверджується, на мосту між Білоруссю і Польщею залишилися кілька автобусів. Водіям доведеться шукати інші маршрути, щоб повернутися до ЄС.

Польща закриває кордон

Нагадаємо, раніше у вівторок, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив, що в ніч із четверга на п'ятницю країна закриє кордони з Білоруссю через спільні російсько-білоруські навчання "Захід-2025".

Зазначимо, що ці навчання заплановані на період із 12 до 16 вересня. Вони проходять на білоруській території та окремо на полігонах у Росії.

У Москві та Мінську офіційно заявляли, що метою є перевірка можливостей союзників у сфері "забезпечення безпеки" та "відбиття потенційної агресії".

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Білорусь Польща
Новини
МВФ побачив величезну "дірку" у фінансуванні України, - Bloomberg
МВФ побачив величезну "дірку" у фінансуванні України, - Bloomberg
Аналітика
Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії