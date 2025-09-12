Польща закрила свій кордон із Білоруссю: у чому причина

У ніч на 12 вересня Польща закрила кордон із Білоруссю. Це пов'язано з військовими навчаннями РФ і Білорусі.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Onet , BELTA та інші ЗМІ.

"Опівночі ми закрили рух на кордоні з Білоруссю. Це пов'язано з військовими навчаннями "Захід-2025"", - сказав Кервінський на пресконференції, на прикордонному пункті пропуску "Тереспіль".

За його словами, ці навчання спрямовані безпосередньо "проти Польщі та Європейського союзу". При цьому він уточнив, коли знову буде відкрито кордон.

"Рух відновиться, але тільки тоді, коли ми будемо впевнені в гарантованій безпеці поляків. З економічної точки зору ми будемо прагнути якнайшвидшого відкриття кордону", - додав глава польського МВС.

Як повідомляється, припинення руху поширюється в обох напрямках - як на виїзд із Польщі до Білорусі, так і на в'їзд до Польщі. Обмеження стосуються і автомобільного транспорту, і вантажних поїздів.

Зокрема, водії легкових авто не перетинатимуть кордон на автомобільному пункті пропуску Тереспіль-Брест, а водії вантажівок - на автомобільному переході Кукурики-Козловичі.

Також закрито три залізничні прикордонні переходи для вантажних перевезень: Кузня-Білостоцька-Гродно, Сім'янувку-Свіслоч і Тереспіль-Брест.

Тим часом видання BELTA повідомило, що поляки натягнули на кордоні колючий дріт, встановили загороджувальні щити, і станом на 01:00 за білоруським часом - Польща не пропустила жодного авто.

Тепер, як стверджується, на мосту між Білоруссю і Польщею залишилися кілька автобусів. Водіям доведеться шукати інші маршрути, щоб повернутися до ЄС.