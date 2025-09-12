Польша закрыла свою границу с Беларусью: в чем причина
В ночь на 12 сентября Польша закрыла границу с Беларусью. Это связано с военными учениями РФ и Беларуси.
Об этом заявил министр внутренних дел Польши Марцин Кервинский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Onet, BELTA и другие СМИ.
"В полночь мы закрыли движение на границе с Беларусью. Это связано с военными учениями "Запад-2025"", - сказал Кервинский на пресс-конференции, на пограничном пункте пропуска "Тересполь".
По его словам, эти учения направлены непосредственно "против Польши и Европейского союза". При этом он уточнил, когда снова будет открыта граница.
"Движение возобновится, но только тогда, когда мы будем уверены в гарантированной безопасности поляков. С экономической точки зрения мы будем стремиться к скорейшему открытию границы", - добавил глава польского МВД.
Как сообщается, приостановка движения распространяется в обеих направлениях - как на выезд из Польши в Беларусь, так и на въезд в Польшу. Ограничения касаются и автомобильного транспорта, и грузовых поездов.
В частности, водители легковых авто не будут пересекать границу на автомобильном пункте пропуска Тересполь-Брест, а водители грузовиков - на автомобильном переходе Кукурыки-Козловичи.
Также закрыты три железнодорожных пограничных перехода для грузовых перевозок: Кузница-Белостоцкая-Гродно, Семянувка-Свислоч и Тересполь-Брест.
Тем временем издание BELTA сообщило, что поляки натянули на границе колючую проволочку, установили заградительные щиты, и по состоянию на 01:00 по белорусскому времени - Польша не пропустила ни одного авто.
Теперь, как утверждается, на мосту между Беларусью и Польшей остались несколько автобусов. Водителям придется искать другие маршруты, чтобы вернуться в ЕС.
Польша закрывает границу
Напомним, ранее во вторник, премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что в ночь с четверга на пятницу страна закроет границы с Беларусью из-за совместных российско-белорусских учений "Запад-2025".
Отметим, что эти учения запланированы на период с 12 по 16 сентября. Они приходят на белорусской территории и на отдельно на полигонах в России.
В Москве и Минске официально заявляли, что целью является проверка возможностей союзников в сфере "обеспечения безопасности" и "отражения потенциальной агрессии".