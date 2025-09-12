ua en ru
Пт, 12 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Польша закрыла свою границу с Беларусью: в чем причина

Пятница 12 сентября 2025 04:19
UA EN RU
Польша закрыла свою границу с Беларусью: в чем причина Фото: о сроках возобновления работы пунктов пропуска будет сообщено дополнительно (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 12 сентября Польша закрыла границу с Беларусью. Это связано с военными учениями РФ и Беларуси.

Об этом заявил министр внутренних дел Польши Марцин Кервинский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Onet, BELTA и другие СМИ.

"В полночь мы закрыли движение на границе с Беларусью. Это связано с военными учениями "Запад-2025"", - сказал Кервинский на пресс-конференции, на пограничном пункте пропуска "Тересполь".

По его словам, эти учения направлены непосредственно "против Польши и Европейского союза". При этом он уточнил, когда снова будет открыта граница.

"Движение возобновится, но только тогда, когда мы будем уверены в гарантированной безопасности поляков. С экономической точки зрения мы будем стремиться к скорейшему открытию границы", - добавил глава польского МВД.

Как сообщается, приостановка движения распространяется в обеих направлениях - как на выезд из Польши в Беларусь, так и на въезд в Польшу. Ограничения касаются и автомобильного транспорта, и грузовых поездов.

В частности, водители легковых авто не будут пересекать границу на автомобильном пункте пропуска Тересполь-Брест, а водители грузовиков - на автомобильном переходе Кукурыки-Козловичи.

Также закрыты три железнодорожных пограничных перехода для грузовых перевозок: Кузница-Белостоцкая-Гродно, Семянувка-Свислоч и Тересполь-Брест.

Тем временем издание BELTA сообщило, что поляки натянули на границе колючую проволочку, установили заградительные щиты, и по состоянию на 01:00 по белорусскому времени - Польша не пропустила ни одного авто.

Теперь, как утверждается, на мосту между Беларусью и Польшей остались несколько автобусов. Водителям придется искать другие маршруты, чтобы вернуться в ЕС.

Польша закрывает границу

Напомним, ранее во вторник, премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что в ночь с четверга на пятницу страна закроет границы с Беларусью из-за совместных российско-белорусских учений "Запад-2025".

Отметим, что эти учения запланированы на период с 12 по 16 сентября. Они приходят на белорусской территории и на отдельно на полигонах в России.

В Москве и Минске официально заявляли, что целью является проверка возможностей союзников в сфере "обеспечения безопасности" и "отражения потенциальной агрессии".

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Беларусь Польша
Новости
МВФ увидел огромную "дыру" в финансировании Украины, - Bloomberg
МВФ увидел огромную "дыру" в финансировании Украины, - Bloomberg
Аналитика
Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России