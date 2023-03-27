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Польща закликала Захід "спокійно, але твердо" відповісти на ядерну риторику Путіна

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Понеділок 27 березня 2023 14:32
Польща закликала Захід "спокійно, але твердо" відповісти на ядерну риторику Путіна Фото: Шимон Шинковський вель Сек (twitter.com/Radio_TOK_FM)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Польща закликала Захід "спокійно, але твердо" відповісти на заяву російського диктатора Володимира Путіна про розміщення тактичної ядерної зброї у Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Польський міністр у справах Європейського Союзу Шимон Шинковський вель Сек закликав Захід "зберігати спокій щодо ядерної зброї Білорусі".

Так, він назвав заяву Путіна "елементом ескалації", при цьому зазначивши, що, "реакція має бути спокійною, але твердою".

"Нас не залякають російські пропагандисти", - додав міністр.

Нагадаємо, 25 березня Путін заявив, що вирішив розмістити ядерну зброю у Білорусі нібито на прохання Олександра Лукашенка. Після цього Україна закликала скликати Радбез ООН.

Окрім того, голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що переміщення російської ядерної зброї до Білорусі несе загрозу європейській безпеці.

Тим часом голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в Україні можуть посилити мобілізацію, якщо Білорусь все ж отримає ядерну зброю.

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