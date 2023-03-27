Польша призвала Запад "спокойно, но твердо" ответить на ядерную риторику Путина

Польша призвала Запад "спокойно, но жестко" ответить на заявление российского диктатора Владимира Путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Польский министр по делам Европейского Союза Шимон Шинковский вель Сек призвал Запад "сохранять спокойствие по поводу ядерного оружия Беларуси".

Так, он назвал заявление Путина "элементом эскалации", при этом отметив, что "реакция должна быть спокойной, но твердой".

"Нас не запугают российские пропагандисты", - добавил министр.

Напомним, 25 марта Путин заявил, что решил разместить ядерное оружие в Беларуси якобы по просьбе Александра Лукашенко. После этого Украина призвала созвать Совбез ООН.

Кроме того, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что перемещение российского ядерного оружия в Беларусь несет угрозу европейской безопасности.

Тем временем глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в Украине могут усилить мобилизацию, если Беларусь все же получит ядерное оружие.

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