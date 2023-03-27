ua ru
Пн, 27 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Польша призвала Запад "спокойно, но твердо" ответить на ядерную риторику Путина

Новина українською →
Понедельник 27 марта 2023 14:32
Польша призвала Запад "спокойно, но твердо" ответить на ядерную риторику Путина Фото: Шимон Шинковский вель Сек (twitter.com/Radio_TOK_FM)
Автор: Елизавета Драбкина

Польша призвала Запад "спокойно, но жестко" ответить на заявление российского диктатора Владимира Путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Польский министр по делам Европейского Союза Шимон Шинковский вель Сек призвал Запад "сохранять спокойствие по поводу ядерного оружия Беларуси".

Так, он назвал заявление Путина "элементом эскалации", при этом отметив, что "реакция должна быть спокойной, но твердой".

"Нас не запугают российские пропагандисты", - добавил министр.

Напомним, 25 марта Путин заявил, что решил разместить ядерное оружие в Беларуси якобы по просьбе Александра Лукашенко. После этого Украина призвала созвать Совбез ООН.

Кроме того, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что перемещение российского ядерного оружия в Беларусь несет угрозу европейской безопасности.

Тем временем глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в Украине могут усилить мобилизацию, если Беларусь все же получит ядерное оружие.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Беларусь Польша
NEWS
Отопительный сезон в Украине завершается: в шести областях отключают тепло
Отопительный сезон в Украине завершается: в шести областях отключают тепло
DAILY
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу: После войны альтернативы вступлению Украины в НАТО нет
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу: После войны альтернативы вступлению Украины в НАТО нет