Польща заарештувала ще одного українця у справі щодо диверсій на залізниці

Польща, Понеділок 24 листопада 2025 15:33
Польща заарештувала ще одного українця у справі щодо диверсій на залізниці Фото: у Польщі затримано ще одного українця у справі щодо вибухів на залізниці (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Польська прокуратура висунула обвинувачення українцю Володимиру Б. - його звинувачують у пособництві вчиненню диверсій на залізниці. Таким чином, він став вже третім підозрюваним громадянином України у цій справі.

Про це повідомляє РБК-України з посиланням на The Guardian.

Зазначається, що у рамках розслідування прокурори з поліцейськими Польщі отримали докази того, що Володимир Б. допомагав безпосереднім виконавцям диверсії на польській залізниці. Українець був затриманий минулого четверга, 20 листопада, а в суботу йому було пред'явлено звинувачення.

Згідно з даними слідства, пособництво полягало в логістичному сприянні підготовці та здійсненню диверсій на залізничній колії № 7 на сході Польщі.

Прокурори стверджують, що зібрані докази свідчать про те, що у вересні 2025 року Володимир Б. відвіз Євгенія І. до району планування диверсії, після чого той провів розвідку перед закладенням вибухівки.

Польські власті раніше ідентифікували двох українців, як головних підозрюваних у справі щодо диверсій на залізниці. Як стверджується, вони працюють на російські спецслужби і наразі перебувають за межами Польщі.

Нещодавно Польща викликала в МЗС тимчасового повіреного у справах Білорусі для вручення ноти з вимогою про екстрадицію двох українців, підозрюваних у диверсіях на залізниці.

Диверсії в Польщі

Нагадаємо, у Польщі сталося кілька диверсій на залізниці. Зокрема, було пошкоджено ділянку шляхів, які ведуть до польсько-українського кордону.

Польський прем'єр Дональд Туск повідомив, що у диверсіях підозрюють двох громадян України. За його словами, для вчинення злочинів вони прибули до Польщі з Білорусі, після чого виїхали назад.

Польські правоохоронці переконані, що підозрюваних українців найняли спецслужби Росії.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що польська армія перевірить безпеку решти 120 кілометрів колій, які ведуть до кордону з Україною, аби унеможливити нові вибухи.

