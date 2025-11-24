Польща заарештувала ще одного українця у справі щодо диверсій на залізниці

Польська прокуратура висунула обвинувачення українцю Володимиру Б. - його звинувачують у пособництві вчиненню диверсій на залізниці. Таким чином, він став вже третім підозрюваним громадянином України у цій справі.

Про це повідомляє РБК-України з посиланням на The Guardian .

Зазначається, що у рамках розслідування прокурори з поліцейськими Польщі отримали докази того, що Володимир Б. допомагав безпосереднім виконавцям диверсії на польській залізниці. Українець був затриманий минулого четверга, 20 листопада, а в суботу йому було пред'явлено звинувачення.

Згідно з даними слідства, пособництво полягало в логістичному сприянні підготовці та здійсненню диверсій на залізничній колії № 7 на сході Польщі.

Прокурори стверджують, що зібрані докази свідчать про те, що у вересні 2025 року Володимир Б. відвіз Євгенія І. до району планування диверсії, після чого той провів розвідку перед закладенням вибухівки.

Польські власті раніше ідентифікували двох українців, як головних підозрюваних у справі щодо диверсій на залізниці. Як стверджується, вони працюють на російські спецслужби і наразі перебувають за межами Польщі.