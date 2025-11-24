ua en ru
Польша арестовала еще одного украинца по делу о диверсиях на железной дороге

Польша, Понедельник 24 ноября 2025 15:33
Польша арестовала еще одного украинца по делу о диверсиях на железной дороге
Автор: Валерий Ульяненко

Польская прокуратура предъявила обвинение украинцу Владимиру Б. - его обвиняют в пособничестве совершению диверсий на железной дороге. Таким образом, он стал уже третьим подозреваемым гражданином Украины по этому делу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Отмечается, что в рамках расследования прокуроры с полицейскими Польши получили доказательства того, что Владимир Б. помогал непосредственным исполнителям диверсии на польской железной дороге. Украинец был задержан в прошлый четверг, 20 ноября, а в субботу ему было предъявлено обвинение.

Согласно данным следствия, пособничество заключалось в логистическом содействии подготовке и осуществлению диверсий на железнодорожном пути № 7 на востоке Польши.

Прокуроры утверждают, что собранные доказательства свидетельствуют о том, что в сентябре 2025 года Владимир Б. отвез Евгения И. в район планирования диверсии, после чего тот провел разведку перед закладкой взрывчатки.

Польские власти ранее идентифицировали двух украинцев, как главных подозреваемых в деле о диверсиях на железной дороге. Как утверждается, они работают на российские спецслужбы и сейчас находятся за пределами Польши.

Недавно Польша вызвала в МИД временного поверенного в делах Беларуси для вручения ноты с требованием об экстрадиции двух украинцев, подозреваемых в диверсиях на железной дороге.

Диверсии в Польше

Напомним, в Польше произошло несколько диверсий на железной дороге. В частности, был поврежден участок путей, которые ведут к польско-украинской границе.

Польский премьер Дональд Туск сообщил, что в диверсиях подозревают двух граждан Украины. По его словам, для совершения преступлений они прибыли в Польшу из Беларуси, после чего выехали обратно.

Польские правоохранители убеждены, что подозреваемых украинцев наняли спецслужбы России.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что польская армия проверит безопасность остальных 120 километров путей, которые ведут к границе с Украиной, чтобы исключить новые взрывы.

