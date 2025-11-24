Польша арестовала еще одного украинца по делу о диверсиях на железной дороге
Польская прокуратура предъявила обвинение украинцу Владимиру Б. - его обвиняют в пособничестве совершению диверсий на железной дороге. Таким образом, он стал уже третьим подозреваемым гражданином Украины по этому делу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Отмечается, что в рамках расследования прокуроры с полицейскими Польши получили доказательства того, что Владимир Б. помогал непосредственным исполнителям диверсии на польской железной дороге. Украинец был задержан в прошлый четверг, 20 ноября, а в субботу ему было предъявлено обвинение.
Согласно данным следствия, пособничество заключалось в логистическом содействии подготовке и осуществлению диверсий на железнодорожном пути № 7 на востоке Польши.
Прокуроры утверждают, что собранные доказательства свидетельствуют о том, что в сентябре 2025 года Владимир Б. отвез Евгения И. в район планирования диверсии, после чего тот провел разведку перед закладкой взрывчатки.
Польские власти ранее идентифицировали двух украинцев, как главных подозреваемых в деле о диверсиях на железной дороге. Как утверждается, они работают на российские спецслужбы и сейчас находятся за пределами Польши.
Недавно Польша вызвала в МИД временного поверенного в делах Беларуси для вручения ноты с требованием об экстрадиции двух украинцев, подозреваемых в диверсиях на железной дороге.
Диверсии в Польше
Напомним, в Польше произошло несколько диверсий на железной дороге. В частности, был поврежден участок путей, которые ведут к польско-украинской границе.
Польский премьер Дональд Туск сообщил, что в диверсиях подозревают двух граждан Украины. По его словам, для совершения преступлений они прибыли в Польшу из Беларуси, после чего выехали обратно.
Польские правоохранители убеждены, что подозреваемых украинцев наняли спецслужбы России.
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что польская армия проверит безопасность остальных 120 километров путей, которые ведут к границе с Украиной, чтобы исключить новые взрывы.