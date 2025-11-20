ua en ru
Польща вимагає від Білорусі видати підозрюваних у диверсіях українців

Варшава, Четвер 20 листопада 2025 15:47
Польща вимагає від Білорусі видати підозрюваних у диверсіях українців Фото: у Польщі розслідують диверсії на залізниці (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Польща викликала в МЗС тимчасового повіреного у справах Білорусі та вручила йому ноту з вимогою про екстрадицію двох українців, яких підозрюють у диверсіях на залізниці.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Польщі Мацей Вевюр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.

Вевюр розповів, що в ноті міститься заклик "видати двох громадян України, підозрюваних у скоєнні злочинів терористичного характеру, за запитом спецслужб Російської Федерації у зв'язку з інцидентами в Міці та Голомбі".

Також речник МЗС додав, що російське генеральне консульство Росії в Гданську має закритися до опівночі 23 грудня. При цьому співробітники консульства РФ мають до цього часу виїхати з Польщі.

Варто зауважити, що в Гданську припиняє роботу останнє російське консульство в Польщі. Згоду на його діяльність відкликав міністр закордонних справ Радослав Сікорський.

Диверсії в Польщі

Нагадаємо, днями в Польщі сталося кілька диверсій на залізниці. Зокрема, було пошкоджено ділянку шляхів, які ведуть до польсько-українського кордону.

Прем'єр Польщі Дональд Туск наголосив, що це були диверсії. За його словами, у терактах підозрюють двох громадян України - вони прибули до Польщі з Білорусі і після диверсій встигли втекти назад.

Польські правоохоронці впевнені, що українців найняли російські спецслужби.

У МЗС України на цьому тлі звернули увагу, що Росія навмисне завербувала громадян України для такого завдання, оскільки вона хоче перекласти провину і порушити допомогу українським воїнам з боку Заходу.

