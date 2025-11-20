Польща вимагає від Білорусі видати підозрюваних у диверсіях українців
Польща викликала в МЗС тимчасового повіреного у справах Білорусі та вручила йому ноту з вимогою про екстрадицію двох українців, яких підозрюють у диверсіях на залізниці.
Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Польщі Мацей Вевюр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.
Вевюр розповів, що в ноті міститься заклик "видати двох громадян України, підозрюваних у скоєнні злочинів терористичного характеру, за запитом спецслужб Російської Федерації у зв'язку з інцидентами в Міці та Голомбі".
Також речник МЗС додав, що російське генеральне консульство Росії в Гданську має закритися до опівночі 23 грудня. При цьому співробітники консульства РФ мають до цього часу виїхати з Польщі.
Варто зауважити, що в Гданську припиняє роботу останнє російське консульство в Польщі. Згоду на його діяльність відкликав міністр закордонних справ Радослав Сікорський.
Диверсії в Польщі
Нагадаємо, днями в Польщі сталося кілька диверсій на залізниці. Зокрема, було пошкоджено ділянку шляхів, які ведуть до польсько-українського кордону.
Прем'єр Польщі Дональд Туск наголосив, що це були диверсії. За його словами, у терактах підозрюють двох громадян України - вони прибули до Польщі з Білорусі і після диверсій встигли втекти назад.
Польські правоохоронці впевнені, що українців найняли російські спецслужби.
У МЗС України на цьому тлі звернули увагу, що Росія навмисне завербувала громадян України для такого завдання, оскільки вона хоче перекласти провину і порушити допомогу українським воїнам з боку Заходу.