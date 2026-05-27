Польша вызывает посла РФ "на ковер" из-за угроз Москвы систематически атаковать Киев

03:10 27.05.2026 Ср
2 мин
Варшава сообщила, что не может согласиться с угрозами РФ атаковать Киев
Юлия Маловичко
Польша вызывает посла РФ "на ковер" из-за угроз Москвы систематически атаковать Киев Фото: посол РФ в Польше Георгий Михно (из открытых источников)
МИД Польши вызывает к себе российского посла Георгия Михно из-за угроз Москвы систематически наносить удары по украинской столице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское издание Polstat News.

"Как и другие страны, мы вызвали - в нашем случае посла России в Польше - и передали ему нашу позицию касаемо этих угроз, или предупреждений, как их называет Российская Федерация", - сказал представитель МИД Польши Мацей Вевир.

По его словам, Варшава не может согласиться с подобными угрозами, ведь если Москва называет вторжение в Украину не войной, а "специальной военной операцией", то и цели ее должны быть исключительно военными.

"Мы не можем на это согласиться. Мы четко даем понять, что поскольку Россия, как она заявляет, ведет не войну, а специальную военную операцию, это означает, что объем этих целей должен быть ограничен военными", - отметил представитель Министерства иностранных дел Польши.

Он также добавил, что российский посол получил от Варшавы очень решительный призыв к РФ немедленно прекратить неоправданную и незаконную агрессию и соблюдать международные обязательства и договоры.

Мацей Вевир объявил, что посол принял позицию польской стороны. Представитель подчеркнул, что действия Министерства иностранных дел были скоординированы с другими европейскими партнерами.

"Мы действуем вместе с нашими партнерами, которые также вызвали своих коллег в посольствах и представителей российских посольств на своих территориях", - сказал представитель МИД Польши.

Что предшествовало

Как известно, в воскресенье Россия начала массированное наступление на Киев и столичный регион, из-за чего, согласно официальным данным, четыре человека погибли, еще сто получили ранения.

Министерство иностранных дел России опубликовало предварительное заявление, в котором объявило о начале серии методических ударов, направленных против ряда объектов в Киеве.

В связи с этим Кремль обратился к дипломатическому персоналу с просьбой как можно скорее покинуть украинскую столицу.

Правительства Франции и Германии, а также администрация Европейского Союза решили вызвать послов РФ для дачи объяснений.

Вопрос нападений на Киев также обсуждали министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Марко Рубио.

Закон о посылках провалили: что планирует делать Минфин с условием от МВФ
Налог на посылки как ультиматум МВФ: почему Украина рискует миллиардами
Налог на посылки как ультиматум МВФ: почему Украина рискует миллиардами