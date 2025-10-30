ua en ru
Польща відкладає відкриття кордону з Білоруссю: в чому причина

Польща, Четвер 30 жовтня 2025 16:27
UA EN RU
Польща відкладає відкриття кордону з Білоруссю: в чому причина Фото: Польща відкладає відкриття кордону з Білоруссю (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Польща вирішила відкласти відкриття пунктів пропуску з Білоруссю після того, як Литва закрила свій кордон з цією країною.

Про це заявила прем’єр-міністр Литви Інга Ругінене, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Ругінене розповіла, що вчора обговорювала ситуацію на кордоні з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

"Це була дуже детальна, вичерпна розмова, і ми вирішили, що прем’єр-міністр Польщі відкладе відкриття кордонів. Це означає, що ми разом координуємо дії, і на сьогодні кордони будуть закриті як у Польщі, так і в Литві", - заявила вона.

За словами литовського прем'єра, рішення Варшави про відкладення відкриття кордону свідчить про координацію дій двох країн.

"Ми маємо перші реакції з Білорусі, і я дуже сподіваюся, що ці реакції будуть стосуватися розуміння того, що ми не потерпимо жодної гібридної атаки та зробимо все, щоб впоратися із загрозами та забезпечити безпеку нашого населення", - зазначила Ругінене.

Литва перекрила кордон з Білоруссю на місяць

Нагадаємо, уряд Литви оголосив про закриття кордону з Білоруссю. Відповідне рішення діятиме з 30 жовтня до 30 листопада включно, з можливістю продовження.

Як розповів міністр внутрішніх справ Владислав Кондратовичюс, пункт пропуску "Шальчинінкай" буде повністю закритий, тоді як "Медінінкай" працюватиме з певними винятками.

Причиною обмежень стали контрабандні повітряні кулі, що регулярно надходять із Білорусі та створюють загрозу безпеці повітряного простору Литви. Влада вважає це елементом гібридного тиску.

Польща планувала відкрити кордон з Білоруссю

Нагадаємо, на початку вересня польська влада закривала всі пункти пропуску на кордоні з Білоруссю. Причиною тоді стали спільні військові навчання Росії та Білорусі "Захід-2025".

Уже 23 вересня, коли навчання закінчилися, прем'єр Польщі Дональд Туск розповів, що Польща знову відкриває пункти пропуску на кордоні з Білоруссю.

Днями Туск заявив, що Польща готова відкрити ще два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю. На одному з них діятимуть обмеження.

