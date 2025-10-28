"Готові піти на ризики". Польща відкриє два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю, - Туск

Польща готова відкрити ще два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю. На одному з них діятимуть обмеження.

Про це заявив прем'єр Польщі Дональд Туск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Interia Wydarzenia .

На початку листопада Польща планує відкрити два прикордонні пункти на кордоні з Білоруссю - у Бобровниках і Кузниці. На пункті "Бобровники-Берестовіца" проблем із логістикою не буде, а на пункті "Кузня-Брузги" до кінця року зможуть проїжджати тільки автомобілі масою до 3,5 тонн через ремонт дороги.

Пункт "Польшовце-Пещатка" поки залишать закритим, оскільки в його районі розташований військовий табір.

"Якщо ми говоримо, що ці пункти пропуску можуть бути відкриті, то це насамперед тому, що кордон зараз перебуває під безпрецедентним контролем. Завдяки нашим спільним зусиллям польсько-білоруський кордон, мабуть, найбільш охоронюваний у Європі. Тому ми можемо дозволити собі ризик, пов'язаний з його відкриттям", - зазначив прем'єр.

Він пояснив, що відкриття цих пунктів пропуску буде "пробним рішенням".

"Якщо виявиться, що з якоїсь причини кордон необхідно закрити, я не буду вагатися ні хвилини", - попередив він.