Польша откладывает открытие границы с Беларусью: в чем причина
Польша решила отложить открытие пунктов пропуска с Беларусью после того, как Литва закрыла свою границу с этой страной.
Об этом заявила премьер-министр Литвы Инга Ругинене, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
Ругиненэ рассказала, что вчера обсуждала ситуацию на границе с премьер-министром Польши Дональдом Туском.
"Это был очень детальный, исчерпывающий разговор, и мы решили, что премьер-министр Польши отложит открытие границ. Это означает, что мы вместе координируем действия, и на сегодня границы будут закрыты как в Польше, так и в Литве", - заявила она.
По словам литовского премьера, решение Варшавы об отложении открытия границы свидетельствует о координации действий двух стран.
"Мы имеем первые реакции из Беларуси, и я очень надеюсь, что эти реакции будут касаться понимания того, что мы не потерпим никакой гибридной атаки и сделаем все, чтобы справиться с угрозами и обеспечить безопасность нашего населения", - отметила Ругинене.
Литва перекрыла границу с Беларусью на месяц
Напомним, правительство Литвы объявило о закрытии границы с Беларусью. Соответствующее решение будет действовать с 30 октября до 30 ноября включительно, с возможностью продления.
Как рассказал министр внутренних дел Владислав Кондратовичюс, пункт пропуска "Шальчининкай" будет полностью закрыт, тогда как "Медининкай" будет работать с определенными исключениями.
Причиной ограничений стали контрабандные воздушные шары, которые регулярно поступают из Беларуси и создают угрозу безопасности воздушного пространства Литвы. Власти считают это элементом гибридного давления.
Польша планировала открыть границу с Беларусью
Напомним, в начале сентября польские власти закрывали все пункты пропуска на границе с Беларусью. Причиной тогда стали совместные военные учения России и Беларуси "Запад-2025".
Уже 23 сентября, когда учения закончились, премьер Польши Дональд Туск рассказал, что Польша снова открывает пункты пропуска на границе с Беларусью.
На днях Туск заявил, что Польша готова открыть еще два пункта пропуска на границе с Беларусью. На одном из них будут действовать ограничения.