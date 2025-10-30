Польша откладывает открытие границы с Беларусью: в чем причина

Польша решила отложить открытие пунктов пропуска с Беларусью после того, как Литва закрыла свою границу с этой страной.

Об этом заявила премьер-министр Литвы Инга Ругинене, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT .

Ругиненэ рассказала, что вчера обсуждала ситуацию на границе с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

"Это был очень детальный, исчерпывающий разговор, и мы решили, что премьер-министр Польши отложит открытие границ. Это означает, что мы вместе координируем действия, и на сегодня границы будут закрыты как в Польше, так и в Литве", - заявила она.

По словам литовского премьера, решение Варшавы об отложении открытия границы свидетельствует о координации действий двух стран.

"Мы имеем первые реакции из Беларуси, и я очень надеюсь, что эти реакции будут касаться понимания того, что мы не потерпим никакой гибридной атаки и сделаем все, чтобы справиться с угрозами и обеспечить безопасность нашего населения", - отметила Ругинене.