UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Польща повністю завершила зведення стіни на кордоні з Білоруссю

Фото: Польща повністю завершила зведення стіни на кордоні з Білоруссю (twitter.com/StZaryn)
Автор: Сергій Пишкін

Польща повністю завершила будівництво стіни на кордоні з Білоруссю зведенням захисного бар'єра. Відтепер кордон країни є найзахищенішим у Європі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт уповноваженого уряду Польщі з питань безпеки інформаційного простору Станіслава Жарина.

"Польща завершила будівництво захисного бар'єру на кордоні з Білоруссю. Нелегальний в'їзд до Польщі тепер неможливий. Польський кордон сьогодні є найбільш захищеним у Європі", - відзначив Жарин.

Фото: Польща повністю завершила зведення стіни на кордоні з Білоруссю (twitter.com/StZaryn)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Польща розпочала будівництво стіни ще 25 серпня 2021 року. Відповідний захід був викликаний міграційною кризою, яку спровокувала Білорусь. Довжина стіни становить 186 кілометрів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПольщаБілорусь