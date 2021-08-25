Польша начала строительство стены на границе с Беларусью
Польша начала строительство стены на границе с Беларусью. Таким образом, польские власти хотят уменьшить количество нелегальных мигрантов, которые попадают в Польшу через Беларусь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра обороны Польши Мариуша Блащака в Twitter.
"Мы укрепляем границы! Солдаты начали строить забор на польско-белорусской границе. Забор станет более плотным и значительно усложнит попытки незаконного пересечения границы", - написал министр.
Отметим, высота забора на польско-белорусской границе составит 2,5 метра, а протяжность - 150 метров.
Напомним, ранее в Польше заявили об усилении охраны на границе с Беларусью.
Кроме этого, Польша и Литва в совместном заявлении призвали страны ЕС увеличить поддержку Литвы на фоне кризиса с мигрантами, прибывающими из Беларуси.