RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Польша полностью завершила строительство стены на границе с Беларусью

Фото: Польша полностью завершила строительство стены на границе с Беларусью (twitter.com/StZaryn)
Автор: Сергей Пышкин

Польша полностью завершила строительство стены на границе с Белоруссией возведением защитного барьера. Отныне граница страны является самой защищенной в Европе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт уполномоченного правительства Польши по безопасности информационного пространства Станислава Жарина.

"Польша завершила строительство защитного барьера на границе с Беларусью. Нелегальный въезд в Польшу теперь невозможен. Польская граница сегодня наиболее защищена в Европе", - отметил Жарин.

Фото: Польша полностью завершила строительство стены на границе с Беларусью (twitter.com/StZaryn)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Польша начала строительство стены еще 25 августа 2021 года. Соответствующее решение было вызвано миграционным кризисом, который спровоцировала Беларусь. Длина стены составляет 186 километров.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшаБеларусь