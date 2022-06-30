Польша завершила строительство стены на границе с Беларусью: видео ограждения

Польша заявила о завершении строительства стены на границе с Беларусью. Длина ограждения составляет 186 километров.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт погранслужбы Польши.

Отметим, что ограждение на границе с Беларусью, Польша начала строить в результате искусственного миграционного кризиса.

"5 января началось строительство физического заграждения на польско-белорусской границе. Сегодня работы подходят к концу", - пишет пресс-служба.

Длина ограждения составляет 186,25 км на территории Люблинского и Подляского воеводств, а его высота - 5,5 метра. Стена полностью укреплена колючей проволокой.

Добавим, что Литва также строит аналогичную стену на границе с Беларусью. 500-километровое ограждение планирую возвести к сентябрю 2022 года.