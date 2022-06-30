Польша завершила строительство стены на границе с Беларусью: видео ограждения
Польша заявила о завершении строительства стены на границе с Беларусью. Длина ограждения составляет 186 километров.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт погранслужбы Польши.
Отметим, что ограждение на границе с Беларусью, Польша начала строить в результате искусственного миграционного кризиса.
"5 января началось строительство физического заграждения на польско-белорусской границе. Сегодня работы подходят к концу", - пишет пресс-служба.
Длина ограждения составляет 186,25 км на территории Люблинского и Подляского воеводств, а его высота - 5,5 метра. Стена полностью укреплена колючей проволокой.
Добавим, что Литва также строит аналогичную стену на границе с Беларусью. 500-километровое ограждение планирую возвести к сентябрю 2022 года.
#bariera— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) June 30, 2022
25.01 ruszyła budowa bariery fizycznej na granicy
Dziś prace nad nią dobiegają końca.
5 miesięcy intensywnych robót,nadzór i odbiór prowadzony był przez inspektorów budowanych-funkcjonariuszy i pracowników SG.
186,25 km, 49 tys.ton stali
Będzie bezpieczniej pic.twitter.com/XN02Vxfhqx
Напомним, РБК-Украина писало о том, что еще в октябре 2021 года, в Польше одобрили план строительства стены на границе с Беларусью.