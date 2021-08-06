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Литва и Польша призвали ЕС усилить давление на Беларусь из-за мигрантов

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Пятница 06 августа 2021 21:20
Литва и Польша призвали ЕС усилить давление на Беларусь из-за мигрантов Фото: премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (facebook.com/MorawieckiPL)
Автор: РБК-Украина

Польша и Литва в совместном заявлении призвали страны Европейского союза увеличить поддержку Литвы на фоне кризиса с мигрантами, которые прибывают из Беларуси. Они также призвали усилить давление на режим Александра Лукашенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Польши.

"Мы осуждаем использование режимом Лукашенко нелегальной миграции в качестве оружия, направленного на оказание политического давления на ЕС и его отдельные государства-члены. Это еще раз демонстрирует циничную природу белорусского режима и доказывает, что для ответа на этот вызов безопасности необходима быстрая реакция и совместные действия ЕС", - говорится в сообщении.

Премьеры Польши и Литвы отмечают, что на восточной границе ЕС нет признаков улучшения, а количество нелегальных иммигрантов, пересекающих границу с Беларусью, продолжает расти.

"Мы призываем Европейскую комиссию, Европейское агентство пограничной и береговой охраны (Frontex), Европейское бюро по предоставлению убежища, все государства-члены ЕС и наших партнеров за пределами ЕС оказать политическую и реальную поддержку в решении этой проблемы", - говорится в сообщении.

Польша и Литва призвали институты ЕС использовать все имеющиеся в их распоряжении средства для пресечения нового маршрута нелегальной миграции как можно скорее после его установления.

"Мы призываем ЕС и его государства-члены использовать этот импульс для укрепления нашей общей миграционной политики ЕС и политики предоставления убежища, а также переосмыслить наш подход к защите границ. Мы твердо убеждены, что защита внешних границ Шенгенской зоны является не только обязанностью отдельных государств-членов, но и общей ответственностью ЕС", - заявили премьеры двух стран.

Напомним, премьер-министры Литвы, Латвии и Эстонии сделали совместное заявление, в котором призывают ввести дополнительные санкции против Беларуси за организацию нелегальной миграции в Евросоюз.

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