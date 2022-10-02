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Польща повністю завершила зведення стіни на кордоні з Білоруссю

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Неділя 02 жовтня 2022 13:18
Польща повністю завершила зведення стіни на кордоні з Білоруссю Фото: Польща повністю завершила зведення стіни на кордоні з Білоруссю (twitter.com/StZaryn)
Автор: Сергій Пишкін

Польща повністю завершила будівництво стіни на кордоні з Білоруссю зведенням захисного бар'єра. Відтепер кордон країни є найзахищенішим у Європі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт уповноваженого уряду Польщі з питань безпеки інформаційного простору Станіслава Жарина.

"Польща завершила будівництво захисного бар'єру на кордоні з Білоруссю. Нелегальний в'їзд до Польщі тепер неможливий. Польський кордон сьогодні є найбільш захищеним у Європі", - відзначив Жарин.

Фото: Польща повністю завершила зведення стіни на кордоні з Білоруссю (twitter.com/StZaryn)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Польща розпочала будівництво стіни ще 25 серпня 2021 року. Відповідний захід був викликаний міграційною кризою, яку спровокувала Білорусь. Довжина стіни становить 186 кілометрів.

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