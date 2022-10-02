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Польша полностью завершила строительство стены на границе с Беларусью

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Воскресенье 02 октября 2022 13:18
Польша полностью завершила строительство стены на границе с Беларусью Фото: Польша полностью завершила строительство стены на границе с Беларусью (twitter.com/StZaryn)
Автор: Сергей Пышкин

Польша полностью завершила строительство стены на границе с Белоруссией возведением защитного барьера. Отныне граница страны является самой защищенной в Европе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт уполномоченного правительства Польши по безопасности информационного пространства Станислава Жарина.

"Польша завершила строительство защитного барьера на границе с Беларусью. Нелегальный въезд в Польшу теперь невозможен. Польская граница сегодня наиболее защищена в Европе", - отметил Жарин.

Фото: Польша полностью завершила строительство стены на границе с Беларусью (twitter.com/StZaryn)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Польша начала строительство стены еще 25 августа 2021 года. Соответствующее решение было вызвано миграционным кризисом, который спровоцировала Беларусь. Длина стены составляет 186 километров.

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