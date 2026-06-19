Польща поставила ЄС умову щодо переговорів з Росією

Нагадаємо, минулого тижня Туск заявив, що будь-які переговори щодо завершення війни мають відбуватися за обов'язкової участі Польщі.

Варшава висловила незадоволення переговорним форматом E3 (Британія, Німеччина, Франція), який виключає інших союзників. Туск тоді вже попереджав: Польща "не визнаватиме домовленостей, у яких не бере участі".

Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні підтримала позицію Варшави і закликала призначити єдиного представника від усієї Європи для переговорів з Росією.