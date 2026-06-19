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Польша выдвинула ЕС условие о переговорах с Россией

22:16 19.06.2026 Пт
1 мин
Заявление прозвучало на фоне спора о том, кто именно будет представлять ЕС на переговорах
aimg Валерия Абабина
Фото: Премьер-министр Польши Дональд Туск (Getty Images)

После начала дискуссии в ЕС о том, кто именно будет представлять Евросоюз на возможных переговорах с Москвой, Польша озвучила свое условие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост премьер-министра Польши Дональда Туска в X

Туск отреагировал на дискуссию внутри ЕС по поводу того, кто будет представлять Евросоюз на возможных переговорах с Россией.

По его словам, Варшава требует непосредственного участия в принятии любых решений.

"В противном случае мы не будем соблюдать ни одно из соглашений", - написал премьер Польши.

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Напомним, на прошлой неделе Туск заявил, что любые переговоры о прекращении войны должны проходить при обязательном участии Польши.

Варшава выразила недовольство переговорным форматом E3 (Великобритания, Германия, Франция), который исключает других союзников. Туск тогда уже предупреждал: Польша "не будет признавать договоренностей, в которых не принимает участия".

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони поддержала позицию Варшавы и призвала назначить единого представителя от всей Европы для переговоров с Россией.

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